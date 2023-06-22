ضبط 44 شيكارة سماد زراعي محظور تداوله خارج الجمعيات بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، عددا من الحملات على الأسواق والمحال التجارية، لضبط الأسعار ومتابعة سير العمل بالانشطة التموينية المتنوعة.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والأنشطة التموينية، ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

جاء ذلك تحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، وبالتعاون مع الإدارات التموينية بمركز يوسف الصديق، وإدارة الرقابة التموينية.

ضبط 2200 كيلو سماد زراعي قبل تهريبه للسوق السوداء بالفيوم

وقامت الحملة بالمرور على الأسواق والمحال التجارية وتمكنت من ضبط سيارة ربع نقل وتريسيكل يحملان عدد 44 شيكارة سماد زراعي خاص بوزارة الزراعة ومحظور تداوله خارج الجمعيات الزراعية، وزن الشيكارة الواحدة 50 كيلو بإجمالي وزن الكمية 2200 كيلو من الأسمدة الزراعية صنف يوريا 46%، تم تجميعها بغرض بيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة خارج الجمعيات الزراعية.وذلك لدى تاجر بناحية مركز يوسف الصديق.

وتم التحفظ على الأسمدة المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين بمركز شرطة يوسف الصديق، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، ومنها عدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات، وعدد من مخالفات المخابز ومنها نقص وزن الخبز وعدم نظافة أدوات العجن، وأخطرت النيابه التى تولت التحقيق.

وفي نفس السياق قامت إدارة تموين يوسف الصديق، بتنفيذ عددا من الحملات الثابتة والمتحركة على طريق السياحي جنوب بحيرة قارون بنطاق المركز، وطريق وادي الريان القاهرة والطرق الداخلية المتفرعة من طريق الريان الصحراوي، وذلك لضبط التجار الذين يقومون بتهريب محصول القمح خارج المحافظة، بالمخالفة للقانون بغرض استخدامه في مكونات أعلاف الماشية، أو تخزينه خارج إطار الصوامع والشون والهناجر المعدة لذلك.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم قد وجه مديريتى التموين والزراعة بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالقرى والمراكز، لتنفيذ حملات مشتركة، لاحكام السيطرة على عمليات توريد محصول القمح مع تكثيف الحملات الرقابية من قبل الجهات المعنية، على مداخل ومخارج المحافظة لرصد أية تصرفات غير قانونية لتداول المحصول مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالإضافة إلى منع تخزينه بالمنازل وعدم تداوله على الطرق الداخلية إلا بتصريح كتابي من مديرية التموين والتجارة الداخلية.