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الخميس 22 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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عجوز "غامضة" تعلن: "أنا أم بوتين" (شاهد)

أم بوتين
أم بوتين

خطفت عجوز  "غامضة" أضواء وسائل الإعلام العالمية أخيرًا، بعد زعمت أنها الأم البيولوجية لــ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 

 

من هي فيرا بوتينا؟ 

 

ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر التلفاز علم 1999، للمرة الأولى عند ترشحه لانتخابات الرئاسة الروسية، شعرت      "فيرا بوتينا" المرأة العجوز، أن ابنها المفقود هو بوتين. 

 

 بدأت " فيرا بوتينا" في نشر قصتها بين الأهل والصحفيين، وشخصيات من أجهزة الأمن الروسية والجورجية، "فوفا" هو لاسم الذي تفضل مناداة "بوتين" به، ولد عام 1950 بعد علاقة أقامتها مع بلاتون بريفالوف، أثناء دراستها للزراعة  وانتهت علاقتها بـ بريفالوف، بعدما اكتشفت أنه متزوج. 

 

انتقلت عام 1952، مع زوجها الجديد الجورجي إلى تبليسي، ثم بدأ زوجها الانقلاب على ابنها بعد إدمانه الكحول، فأخذت الصبي وأمضت فترة في منزل أهلها، وبعدما تصالحت مع زوجها تركت "بوتين" عند أهلها. 

 

 قالت: لطالما شعرت بالذنب لكن لم يكن لدي خيار، عندما مرض والدها تم منح الصبي لأبوين بالتبني، ويقال إن الصبي ربما يكون قد أمضى بعض الوقت في دار للأيتام أو مدرسة داخلية عسكرية. 

 

 نفى الكرملين ، سيناريو العجوز كُليًا، فيما زعمت "بوتينا" أن الأجهزة الأمنية حذروها وسكان قريتها من تداول القصة، وأزالوا جميع الصور التي احتفظت بها. 

 

جاء ذلك في تقرير تلفزيوني مذاع عبر قناة العربية. 

 

شاهد الفيديو.. 

 

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