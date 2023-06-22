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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

توفير منافذ للسلع الغذائية بالنقابات الفرعية وأندية المحامين

منافذ سلع المحامين
منافذ سلع المحامين

أبرمت النقابة العامة للمحامين، بروتوكولًا مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتوفير منافذ للسلع الغذائية الخاصة بمبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية (المواطن أولًا)، بجودة عالية وأسعار مخفضة تصل إلى 30%، وذلك بمقرات النقابات الفرعية وأندية المحامين على مستوى الجمهورية، على مراحل بدأت بالفعل في القاهرة والجيزة، لخدمة المحامين وأسرهم أولًا.

 

وتنفيذًا للبروتوكول، وفرت مديريتي تموين القاهرة والجيزة، بتوجيهات من الوزارة، منافذ بيع السلع، بالنادي النهري للمحامين في المعادي، والنادي النهري بالعجوزة، ونادي محامين 6 أكتوبر، ونادي محامي جليم بالإسكندرية، إضافة إلى منفذ بمقر نقابة محامين جنوب الجيزة، تليها الفرعيات تباعًا وفقًا للخطة الزمنية للتنفيذ بجميع الفرعيات على مستوى الجمهورية.

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