د.عبدالسند يمامة أمام "تنفيذي الوفد" رئيس الحزب غير مخاطب بالمادة 19 مكرر

لا يحق لعضو هيئة عليا طلب الترشح طالما أعلن رئيس الحزب رغبته:

فسر الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، النص اللائحي الخاص بمرشح الوفد لانتخابات رئاسة الجمهورية أمام أعضاء المكتب التنفيذي للوفد في جلسة المنعقدة اليوم الخميس برئاسة رئيس الوفد وحضور السكرتير العام الدكتور ياسر الهضيبي وأعضاء المكتب التنفيذي.

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جانب من اجتماع المكتب التنفيذي للوفد

أعلنتُ ترشحي طبقًا لنص المادة 19 الخاصة باختصاصاتي كممثل للحزب أمام القضاء وأي جهة خاصة أو عامة:



قال الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد: “إن حزب الوفد مؤسسة هرمية قاعدتها الهيئة الوفدية ورأسها رئيس الحزب”.

قد أثير لغط في اليومين السابقين بسبب قيامأحد أعضاء الهيئة العليا بإصدار بيان بالرغبة في ترشيح نفسه في انتخابات رئاسة الجمهورية، بعد إعلاني أنا كرئيس للحزب الترشح بأكثر من عشر أيام وهنا مخالف للائحة الحزب في مادتين 19 و19 مكرر.

جانب من اجتماع المكتب التنفيذي للوفد

تفسير النص اللائحي له ضوابط والخاص يقيد النص العام، ولذلك فان المادة 19 الخاصة باختصاصات رئيس الوفد تنص على أن رئيس الوفد يمثل الحزب أمام الجهات الخاصة والعامة، ومنها الهيئة الوطنية للانتخابات وهذا ينطبق بالضرورة على انتخابات الرئاسة.

"لا يحق لعضو هيئة عليا طلب الترشح طالما أعلن رئيس الحزب رغبته.. ومن يخالفني التفسير عليه اللجوء لطلب سحب الثقة":



إذا أعلن رئيس الوفد عن ترشحه عن هذه الانتخابات طبقا للمادة 19، فإنه غير مطالب بالذهاب إلي الهيئة العليا أو الهيئة الوفدية ولا يحق لأي عضو هيئة عليا الترشح بعد أن أعلن رئيس الحزب، أما المادة 19 مكرر تتحدث عن انتخابات رئاسة الجمهورية في حالة عدم إعلان رئيس الوفد عن رغبته في الترشح، وقتها فقط يتقدم عضو هيئة عليا أو أكثر للترشح ورئيس الحزب غير مخاطب بهذه المادة.

جانب من اجتماع المكتب التنفيذي للوفد

رئيس الحزب غير مخاطب بالمادة 19 مكرر.. والتي تتحدث عن انتخابات الرئاسة في حالة عدم رغبته في الترشح:

استطلعت رأي أعضاء الهيئة العليا في مبدأ خوض انتخابات الرئاسة وتمت الموافقة بالإجماع على خوض الانتخابات مقرونًا بطلب ترشيح رئيس الحزب للانتخاب الرئاسية وأعلنت موافقتي على هذه الطلب مع تمسكي بنص المادة 19 و 19 مكرر.

جانب من اجتماع المكتب التنفيذي للوفد

وحدثت سوابق عندما ترشح الدكتور نعمان جمعة في انتخابات رئاسة الجمهورية لم يأخذ موافقة الهيئة العليا ولا الهيئة الوفدية هذا هو التفسير القانوني واللائحي، ومن يرفض هذا التفسير من أعضاء الهيئة العليا عليه أن يتقدم بطلب سحب ثقة، تتوافر فيه الشروط ونحتكم إلي الهيئة الوفدية إما تؤيد بقاء رئيس الوفد أو حل الهيئة العليا الحالية هذا التفسير القانوني للائحة الوفد فلا مجال للخيال ونحن حزب مؤسسي ليس عائلي.

جانب من اجتماع المكتب التنفيذي للوفد

أعلن الدكتور عبدالسند يمامة عن قرار تعيين هيثم نوح عضوًّا بالهيئة العليا في المكان الذي خلا باستقالة الدكتور محمد سيف.

قال النائب السابق محمد الزاهد عضو المكتب التنفيذي: “إن عضو الهيئة العليا الجديد تم تعينه بتزكية منه وهو شاب ناجح ووالده لواء طبيب بالقوات المسلحة وكان عضوًّا بحزب الوفد”.

جانب من اجتماع المكتب التنفيذي للوفد

وقدَّم المكتب التنفيذي لحزب الوفد التهنئة للنائب محمد الزاهد بمناسبة فوزه بانتخابات رئاسة الغرفة التجارية بالشرقية وقام الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد والدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام بتقطيع تورتة الاحتفال بفوز المهندس محمد الزاهد بهذا المنصب.