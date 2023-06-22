ضبط 7 أطنان دقيق قبل تهريبه للسوق السوداء بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم بالفيوم، عددا من الحملات على الأسواق ومنافذ الطرق والشوارع لمتابعة أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والأنشطة التموينية، ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

جاء ذلك تحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، والمهندس محمد امبابي رئيس الرقابة التموينية بالمديرية ومفتشي الرقابة التموينية.

وقامت الحملة بالمرور على الأسواق والطرق والمنافذ ومجمعات استلام محصول القمح بدائرة مركز الفيوم، وتمكنت من ضبط سيارة نصف نقل متجهة من بني سويف إلى القاهرة، عبر طريق الصعيد الغربي أمام مدخل مساكن دمو التابعة لمركز الفيوم، وتحمل عدد 7 أطنان دقيق بلدى مدعم ومخصص للمخابز البلدية، وذلك بأحد الحملات على طريق الصعيد الصحراوي الغربي، وتم تسليم الدقيق والسيارة إلى قسم الشرطة المختص.

التحفظ على السيارة والدقيق وتحرير محضر ضد السائق

وتم التحفظ على السيارة وتحرير محضر ضد السائق بمركز شرطة الفيوم، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، ومنها عدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات، وعدد من مخالفات المخابز ومنها نقص وزن الخبز وعدم نظافة أدوات العجن، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وفي نفس السياق قامت مديرية التموين، بتنفيذ عدد من الحملات الثابتة والمتحركة على الطريق الصحراوي الغربي، وطريق القاهرة الفيوم الصحراوي والطرق الداخلية المتفرعة من الطريق الصحراوي، وذلك لضبط التجار الذين يقومون بتهريب محصول القمح خارج المحافظة، بالمخالفة للقانون بغرض استخدامه في مكونات أعلاف الماشية، أو تخزينه خارج إطار الصوامع والشون والهناجر المعدة لذلك.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم قد وجه مديريتى التموين والزراعة بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالقرى والمراكز، لتنفيذ حملات مشتركة، لإحكام السيطرة على عمليات توريد محصول القمح مع تكثيف الحملات الرقابية من قبل الجهات المعنية، على مداخل ومخارج المحافظة لرصد أية تصرفات غير قانونية لتداول المحصول مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالإضافة إلى منع تخزينه بالمنازل وعدم تداوله على الطرق الداخلية إلا بتصريح كتابي من مديرية التموين والتجارة الداخلية.