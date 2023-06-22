صحة المنيا تقدم خدمات طبية لـ160 ألف مواطن بالعيادات الخارجية

في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، بتوفير خدمة طبية لائقة ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.

أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، استمرار الجهود المبذولة من مديرية الصحة بالمنيا، من خلال إدارة الطب العلاجي لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد أنه تم تقديم خدمات طبية بالعيادات الخارجية، لـ 160 ألفا و 8 مواطنين، وتقديم خدمات طبية بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات ،لــ 51 ألفا و 652حالة.

وأوضح الدكتور عاصم كمال مدير الإدارة العامة للطب العلاجى، أن الإدارة تواصل تقديم خدماتها بأعلى مستوى، بالإضافة إلى متابعة سير العمل عن طريق الفرق الإشرافية بتكثيف المرور على المستشفيات والمنشآت الصحية، وذلك للحرص على تقديم الخدمات الطبية اللائقة بالمواطنين بمحافظة المنيا.

ولفت إلى أنه تم تقديم خدمات طبية بالعيادات الخارجية ، لـ160008 مواطنين، وأنه تم إجراء 8266 عملية جراحية و 468 حالة ولادة؛ بالإضافة، إلى تقديم خدمات غسيل كلوى لعدد 1011 مريضا بإجمالى 11833جلسة غسيل كلوى؛ وتقديم خدمات علاج طبيعى، لـــ 2000 مريض، بإجمالى 7830 جلسة علاج طبيعى، بالإضافة إلى تقديم خدمات أشعة عادية، لـ18821 حالة و تقديم خدمات أشعة تلفزيونية، لــ 4133 حالة وتقديم خدمات أشعة مقطعية، لـ1587 حالة؛ بالإضافة إلى عمل 39439 تحليل ورسم قلب، لـ 3768 حالة بالإضافة، إلى 2 حالة مناظير؛ و24 دوبلر؛ و248 ايكو.

وأضاف أنه تم تقديم خدمات طبية بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات، بالمستشفيات، لـ51652 حالة وتقديم خدمات عناية مركزة، لـ705مرضى؛ و تقديم خدمات حضانات لعدد 630 طفلا.