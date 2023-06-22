مقلب في سوداني يُثير الغضب بالسعودية (فيديو)

أثار مقطع فيديو، وثق ملقب كوميديا في مواطن سوداني بالمملكة العربية السعودية، موجة غضب واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في السودان والسعودية معًا.

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مقلب في سوداني يُثير الغضب بالسعودية

وتحول المقلب إلى أزمة وجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما أضر برجل سوداني وبعائلته بعد انتشاره بشكل كبير عبر السوشيال ميديا.

وقررت النيابة العامة السعودية، حبس الشابين المتسببين في المقلب، بتهمة الإساءة للآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة، مؤكدة تحريك دعوى قضائية ضد الشابين.

وتعاطف الملايين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الرجل السوداني ، الذي أكد أن الفيديو المنتشر شوه سمعته وخرب بيته، على حد تعبيره.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية، بعنوان: "غضب واسع في السودان و السعودية والسبب مقلب على مواقع التواصل كان مقصده كوميديا لكنه تحول لأزمة وجدل اجتماعي ووُصف بالسخيف, المقلب الذي أثار الجدل وأضر برجل سوداني وعائلته بعد انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي, النيابة العامة السعودية قررت حبس الشابين المتسببين بالمقلب بتهمة الإساءة بالآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة مؤكدة تحريك دعوة قضائية ضدهما".

رسالة مؤثرة من حاج سوري أمام الكعبة.. كتب وصيته قبل وفاته بـ3 ساعات

رسالة صوتية من حاج سوري انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، وذلك قبل وفاته بـ3 ساعات في مكة المكرمة، لأداء مناسك فريضة الحج.

رسالة مؤثرة من حاج سوري أمام الكعبة

وكتب الحاج محمد حامد، وصيته قبل وفاته وكأنه يشعر أن أجله قد اقترب، قائلا مخاطبا ابنه: "بسم الله الرحمن الرحيم، يا محمود يا ابني، الله يعطيك العافية".

وصية الحاج

وتابع الحاج السوري: “يا ابني إن متت، الموت حق، أنا مسامح جميع أمة محمد، جميع أمة محمد مسامحهم وإذا حد قال لكم إنه لي دين عند بيكم، وفوه، وأنا رضيان عنكم يا با اني، سامحني انت وأخواتك، وأمك وخالتك”.

وواصل في وصيته: "أنا الحمد لله يا ابني بتشكرك وبتكشر أخواتك، والموت حق، وانت مكفل بالجامع من بعدي، انت واخواتك بتبيعوا الأراضي اللي حوالين الضيعة وبتكملوا الجامع يا بانتي ما تشحدوا من حدا".

وأكمل الحاج في وصيته الهاتفية قبيل وفاته: “والدار اللي اسا عمرتها هذه وقف لوجه الله، ما بتاخدوا إيجار، ودار الجامع بتضل للجامع، والبنات ما بتحرموهن من حقن، الله يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته”.

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