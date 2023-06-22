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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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حلاق خاص لــ "الإبل المدللة" للأضاحي| شاهد

تزين الإبل
تزين الإبل

حلاق خاص لــ "الإبل المدللة" للأضاحي، داخل سوق الأضاحي في باكستان، تُزين الإبل عبر حلاقة وبرها، وتنفيذ رسومات معقدة تصبغ بالحناء لاحقًا، بعيدا عن الزخرفة المعتادة التي توضع عليها. 

 

علي حسن "حلاق الإبل" تعلم صنعة الرسم على ظهور الإبل منذ أن كان صبيًا، يقول: إن هذه الرسومات تزيد من سعر الإبل ، وتجعل الزبون راضيًا عند التضحية بها في العيد ، لأنها مميزة عن غيرها 

حلاق خاص لــ "الإبل المدللة" للأضاحي

وتابع :" إن حلاقة ظهور الإبل مفيدة وتحقق مزيدًا من الربح ، وتجعل مظهر الإبل جميلًا ، ويشعر الزبون بالرضا حين يراها بعد التغيير" . 

 

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية، بعنوان:" "الإبل المدللة" للتضحية.. عادات وتقاليد لتزيين الأضاحي تلفت الانتباه في باكستان وسط إقبال من المقتدرين على الشراء رغم الأزمة الاقتصادية الصعبة في البلاد". 

 

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