وزير الرياضة يكرم أبطال مصر فى التايكوندو وألعاب القوى والاسكواش

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الخميس بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة بتكريم لاعبي المنتخبات القومية لالعاب التايكوندو والعاب القوي والاسكواش وذلك بعد تحقيق هؤلاء الابطال للعديد من الانجازات والميداليات المختلفة فى العديد من البطولات القارية والدولية .



اثني وزير الرياضة على اللاعبين واجهزتهم الفنية وعلى ما حققوه فى مختلف البطولات التى شاركوا فيها معبرا عن سعادته بما تم انجازه .

وأكد وزير الرياضة على حرصه على دعم جميع الاتحادات المصرية ووقوف الدولة خلف كل رؤساء الاتحادات الرياضية .

كما أشار الى دور وزارة الرياضة فى جلب العديد من شركات القطاع الخاص لدعم اللاعبين اثناء تمثيلهم للمنتخبات المصرية فى مختلف البطولات وايضا ندعم المنتخبات القومية المشاركة فى الاوليمبياد القادم باريس ٢٠٢٤.

كما أضاف صبحي الى اعتزازه وتقديره لجميع لاعبي المنتخبات المصرية والتى اختص بالذكر منها اللاعب علي ابو العنين واللاعبة مريم هانى والذان اختارا تمثيل المنتخب المصري فى العاب الاسكواش والتايكوندو رغم تواجدهم فى أمريكا.

كما عبر الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بالإنجازات التي يحققها أبطال مصر في مختلف البطولات والمحافل العربية والقارية والإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن الوزارة تحرص على دعم أبطال مصر، وتهيئة الظروف المناسبة لهم بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية؛ ليتسنى لهم تحقيق المزيد من الإنجازات فى البطولات فى ضوء دعم وتوجيهات القيادة السياسية.

فيما توجه كلا من السيد سيف شاهين رئيس اتحاد العاب القوي والمستشار محمد مصطفي رئيس اتحاد التايكوندو والسيد عاصم خليفة رئيس اتحاد الاسكواش بالشكر لوزير الرياضة على دعمه المستمر للاعبين والمنتخبات فى جميع الالعاب وحرصه على استقبال اللاعبين فى المطار بعد تحقيقهم لاي انجاز

وحصل منتخب مصر للتايكوندو على ٢٧ ميدالية متنوعة فى بطولة العالم بأذربيجان وبطولة الجائزة الكبري بايطاليا وبطولة افريقيا بروندا ، بينما حصل منتخب مصر لالعاب القوي على ٤١ ميدالية متنوعة ببطولة افريقيا والبطولة العربية بتونس ، بينما احرز منتخب مصر للاسكواش بطولة العالم بمصر وبطولة العالم بامريكا وكأس العالم بالهند .

حضر التكريم الدكتور عادل رضوان رئيس قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة والدكتور محمد الكردي رئيس الادارة المركزية للاداء الرياضي والاستاذ ماهر الغريب مدير عام التكريم بوزارة الرياضة.