حرب بين مزارعين وآبل.. بسبب تفاحة (شاهد)

دخل مزراعون في سويسرا، حربًا قانونية مع شركة آبل الأمريكية، بسبب تفاحة، شركة اتحاد الفواكه السويسرية (أقدم شركة لتجارة التفاح في سويسرا) لها شعار موثق وخاص بها، وهو عبارة عن تفاحة حمراء يغطيها العَلمْ السويسري، وشركة آبل لها شعار مُماثل وهو التفاحة المشهورة.

أرادت شركة آبل، احتكار شعار التفاحة لنفسها فقط حول العالم، عبر حصولها على حقوق الملكية الفكرية لصور فاكهة التفاح.

حرب بين مزارعين وآبل.. بسبب تفاحة:

كشفت صحيفة ذا تايمز البريطانية، أن المعهد السويسري للملكية الفكرية رفض طلب شركة آبل باحتكار الشعار، ومنحها الحق الحصري للاستخدام التجاري لصور التفاحة في سويسرا.

تواصل شركة آبل محاولاتها للاستحواذ على شعار التفاحة من مزراعين سويسرا، وتظهر تسجيلات خاصة بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، أن آبل قدمت طلبات مماثلة لعدد من سلطات الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم، وحققت نجاحًا متفاوتًا في بعضها، بعد الموافقة على طلبات الشركة في اليابان وتركيا وإسرائيل وأرمينيا، وحصلت على حقوق الملكية الفكرية لصور التفاح.

جاء ذلك في تقرير تلفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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