اتفاق لتأسيس شركة مساهمة مصرية لإنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج حبيبات الكلور

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقد اتفاق المساهمين لتأسيس شركة مساهمة مصرية لإنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج حبيبات الكلور، وذلك بين شركة مصر لصناعة الكيماويات، وشركة كادينس للطاقة والاستشارات الهندسية وتطوير المشروعات، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.

وقام بالتوقيع على عقد الاتفاق اللواء محمود عبد الرحمن عشماوي، الرئيس التنفيذي لشركة مصر لصناعة الكيماويات، والمهندس محمد إبراهيم شيمي، الرئيس التنفيذي لشركة كادينس للطاقة والاستشارات الهندسية وتطوير المشروعات، وعماد الدين مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

بيور دايف

وبموجب هذا العقد يتفق الأطراف الثلاثة على تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم "بيور دايف" يكون غرضها إنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج حبيبات الكلور الخاصة بالتطهير وقتل البكتيريا والفيروسات، وتتعدد استخداماته لتشمل: تطهير وتنقية المياه، وتعقيم وتطهير الأدوية وصناعة الطعام، وتعقيم حمامات السباحة، وتعقيم وتطهير التربة والغرس للزراعة، وعامل مضاد للانكماش في صناعة النسيج، وتبيض وصناعة الطباعة والصباغة وصناعة الورق، وذلك لتوفير جزء من احتياجات الدولة وتقليل الاستيراد.

ونص عقد الاتفاق على تعاون الأطراف الثلاثة فيما بينهم والتنسيق، لاتخاذ إجراءات تأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري، وتقديم كافة المستندات اللازمة لإتمام ذلك، كما نظمت بنود الاتفاق الاحكام الخاصة بنسب المساهمين، وقواعد تشكيل الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة وتحديد اختصاصات كل منهما، مع اعداد اتفاق تفصيلي يتضمن دراسة الجدوى واستراتيجية العمل والخطط التنفيذية للمشروع، والذي سيقام على أرض توفرها شركة مصر لصناعة الكيماويات بمساحة 15 ألف م2.