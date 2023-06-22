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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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طفل يتحول إلى مجرم بالخطأ| فيديو

طفل
طفل

تحول طفل يبلغ من العمر سبع سنوات إلى مجرم عن طريق الخطأ، بعد أن أطلق النار على طفل آخر وأرداه قتيلًا. 

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وقالت شرطة ولاية كنتاكي الأمريكية، في بيان، إن تحقيقا أوليًا، انتهى إلى أن طفلا يبلغ من العمر سبع سنوات، إطلاق النار على آخر يبلغ من العمر 5 سنوات، عرضيًا في أحد منازل مدينة ماكي. 

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ورفضت شرطة ولاية كنتاكي الأمريكية، الكشف عن هُوية الطفلان، وحاول المسعفون إنقاذ الطفل، غير أن الطبيب الشرعي أعلن وفاته بموقع الحادث. 

ولاية كنتاكي الأمريكية، ليس لديها أي قوانين تفرض عقوبة على أولئك الذين يعجزون عن تأمين سلاح ناري غير مراقب، وفضلا عن أنه تحظرُ على أي شخص توفير مسدسا لقاصر ما لم يكن لديه تصريح قانوني بامتلاك مسدس. 

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية. 

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