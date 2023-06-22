الكويت ترحل الشويحي لتركيا والجماعة تتخوف من تسليمه لمصر

بعد كل ما اقترفته من جرائم، تحولت جماعة الإخوان الإرهابية إلى عناصر ملاحقة في جميع أرجاء العالم، حتى في تركيا التي كانت قديما بمثابة الملاذ الآمن إلى أن عادت العلاقات الدبلوماسية المصرية التركية وأصبح الإخوان جماعة غير مرغوب فيها في تركيا، وآخرهم رجل الأعمال المصري السيد عبد الرازق حسن الشويحي، رحلت السلطات الكويتية، وكان قد تم اعتقاله لدى وصوله مطار الكويت.

رحلت الكويت الشويحي إلى تركيا، وهي الجهة التي قدم منها، بعد انتهاء إجراءات التحقيق من قبل الجهات المختصة، حيث تم اعتقاله قبل أيام بناء لمذكرة توقيف في حقه استناداً إلى نشرة صادرة من الإنتربول.

وذكرت وسائل إعلام أن السلطات الكويتية، ألقت القبض على رجل الأعمال المصري، وتم التحقيق معه حيث تم توقيفه بناء على مذكرة من الإنتربول، بسبب انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين.

الشويحي رجل أعمال إخواني يقيم في اسطنبول بتركيا، وهو مصري يمتلك شركة عقارات ولديه استثمارا عقاريا يسمى التزام، وهو من مواليد يناير عام 1973 من قرية أويش التابعة لمدينة المنصورة شمال القاهرة، ومن الإخوان المستقرين في تركيا، ومتهم بتورطه في قضايا عنف، كما أنه متهم بتمويل لجان نوعية مسلحة.

زار الشويحي الكويت 3 مرات من قبل بجواز سفره التركي، من أجل الاتفاق على بعض المشاريع، وفي المرة الرابعة ألقي القبض عليه، وتم عرضه على النيابة في الكويت.

وسط مخاوف الجماعة من تسليم السلطات الكويتية رجل الأعمال الإخواني لمصر، وعدم التدخل حتى الآن لمنع تسليم القيادي الإخواني باعتبار أنه حاصل على الجنسية التركية.

سفر الإخواني إلى الكويت جاء بعد أيام من رفض السلطات التركية منح الجنسية التركية والإقامة للعشرات من عناصر الإخوان، ودراسة إعادة النظر في قانونية من حصلوا سابقا على الجنسية بعد معلومات عن وجود تزوير وتلاعب في الأوراق المقدمة.

كما رفضت السلطات التركية منح الداعية المصري الإخواني المحكوم عليه بالإعدام وجدي غنيم، جنسيتها، وصرح غنيم في فيديو بثه على مواقع التواصل، إنه رغم فرحته وسعادته بفوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة لمدة 5 سنوات، فإنه حزين بسبب رفض أنقرة منحه الجنسية.

وأشار إلى أنه تقدم بطلب للحصول على الإقامة والجنسية منذ 9 سنوات وحتى الآن، على أمل أن يسمح له بحرية الحركة والتنقل والحصول على العلاج في تركيا، ولكنه فوجئ برد الحكومة بالرفض، وذلك قبل ساعات من إعلان فوز أردوغان، مشيرا إلى أنه يبحث عن بلاد جديدة تؤويه بعدما بات لا يستطيع العيش والإقامة في تركيا.