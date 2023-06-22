الحجز على فيلا الفنان محمد رمضان| فيديو

قررت محكمة الجيزة، الحجز على فيلا الفنان محمد رمضان، الكائنة بمدينة 6 أكتوبر، بسبب عدم تسديد رسوم قضائية، قدرت بنحو 291 ألف دولار.

ووصف محامي الفنان محمد رمضان، قرار المحكمة أنه خطأ من موظفي المحكمة، مؤكدًا أن الإجراء الذي تم غير قانوني وليس سليمًا، والمبلغ الذي يقال أنه 9 ملايين جنيه يوجد نزاع عليه أمام المحكمة، وهو رسوم قضائية قدرتها محكمة جنوب الجيزة، على الفنان محمد رمضان، وهناك خطأ في تقدير الرسوم.

وقررت محكمة جنوب الجيزة، إجراء تنفيذي بالتوجه إلى فيلا محمد رمضان والحجز على أجهزة التكييف فيها، وتقدم محامي رمضان، بتظلم على قرار الحجز، لافتا أن الإجراء الذي اتخذه محضر التنفيذ، إنه ذهب إلى الفيلا ولم يدخلها، ولكنه عدّ التكييفات من الخارج وحجز عليه وعرضها للبيع.

وبناء على حديث محضر التنفيذ، يتم عمل جنحة تبديد للفنان محمد رمضان، وهو إجراء غير قانوني وباطل، جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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