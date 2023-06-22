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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

سيف: نطالب بالإسراع في إنهاء إجراءات الأطباء الحاصلين على أحكام تثبيت بالموازنة

بوابة الوفد الإلكترونية

صرح الدكتور محمد سيف الأمين العام السابق لنقابة الأطباء البيطريين ومقرر لجنة التشريعات والقضايا المهنية، بأن هناك أطباء بيطريين حصلوا على احكام قضائية لنقل تثبيتهم على ميزانيات الصناديق التي كانوا متعاقدين عليها الى التثبيت على موازنة الدولة بالباب الأول للأجور وذلك بالهيئة العامة للخدمات البيطرية وعدد من المحافظات منها الغربية و الشرقية.

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سيف: ملفات الأطباء وصلت للتنظيم والإدارة منذ شهور

 

وأوضح الأمين العام السابق لنقابة الأطباء البيطريين، أن ملفات هؤلاء الأطباء وصلت للتنظيم والإدارة منذ عدة شهور ولم يحدث أي جديد بشأنهم على الرغم من اقتراب موعد الميزانية الجديدة الدولة في شهر يوليو القادم.

 

وتابع الدكتور محمد سيف الأمين العام السابق لنقابة الأطباء البيطريين: "لذا نطالب بالإسراع في إنهاء إجراءات تثبيت هؤلاء الأطباء على ميزانية الدولة حتى يتمكنوا من الحصول على مستحقاتهم المالية والأدبية في الترقي للدرجات الوظيفية الأعلى بديلا عن حالة الثبات الوظيفي لهم حاليا".

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