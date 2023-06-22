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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

إعدام كميات كبيرة من المواد الغذائية بالدقهلية

إعدام أغذية غير صالحة
إعدام أغذية غير صالحة

شنت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية، حملات تفتيشية على 209 منشآت تبين أن 59 منشأة منها دون ترخيص و 12 أخرى تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وأسفرت الحملات من تحرير عدد 189 محضراً و سحب 73 عينة  للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ةتمكنت الحملات من إعدام 1322  كيلو من أغذية متنوعة و235 لتر عصائر والبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.


وفى سياق متصل قام مكتب الأغذية بإدارة المنصورة بحملة مكبرة علي 18 منشأة غذائية  حيث تم المرور علي 18 منشأة غذائية تبين أن  12 منهم دون ترخيص و منشآتين بهما خطر داهم يستوجب الغلق الفوري.

وحررت الحملة عدد 34 محضر جنحة صحية لعدم حمل شهادة صحية  وضبط 1080 كيلو من بروتين (مستخلص من شرش الجبنة الرومي) غير مخصص للاستخدام الادمي ونحو  623 كيلو من أغذية متنوعة بالإضافة الي 70 لتر زيت محروق و سحب عدد 9عينات. 

جاء ذلك بناءاً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  بتكثيف الحملات الانضباطية و التفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

الجريدة الورقية