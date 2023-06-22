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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الشرطة البريطانية تعتقل مصريًا بتهمة تهريب بشر

اعتقال مصري في بريطانيا
اعتقال مصري في بريطانيا

اعتقلت الشرطة البريطانية اليوم الخميس، رجلًا مصريًا في لندن، بتهمة تنظيمه تهريب آلاف من الأشخاص على متن "شراك الموت" من شمال إفريقيا إلى ايطاليا، وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس للأنباء.

 

وأعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بيان، أن الرجل الذي يبلغ من العمر 40 عامًا اعتقل غرب لندن قرب مطار، بعد تحقيق مع الشرطة الإيطالية.

 

كما أوقفت الشرطة تسعة أشخاص يحملون الجنسية المصرية، ويشتبه بأنهم مهربون في اليونان، بعد غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل اليونانية الذي أسفر عن وفاة المئات.

 جهود إنقاذ من قبل خفر السواحل الإيطالي

وأوضحت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، أن الرجل في لندن على صلة بالعديد من عمليات العبور غير القانونية في البحر المتوسط على مدار العام الماضي، بما في ذلك من ليبيا وكان يعمل من بريطانيا بالشراكة مع مجرمين اخرين.

وتطلبت ثلاث من عمليات العبور هذه جهود إنقاذ من قبل خفر السواحل الإيطالي لمراكب معرضة للخطر، وكان كل منها كان يقل أكثر من 600 شخص.

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