ورشة عمل حول استخدام الميكروسكوب الإلكتروني في تطبيقات تكنولوجيا النانو بعلوم الأزهر

قام الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور سيد بكري، عميد كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور أحمد رمضان صوفي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث؛ بافتتاح ورشة عمل بعنوان: «استخدام الميكروسكوب الإلكتروني في تطبيقات تكنولوجيا النانو وكذلك في الدراسات الطبية والبيولوجية» على مدارِ ثلاثة أيام، ونظمتها وحدة الميكروسكوب الإلكتروني بالمعمل المتقدم لتطبيقات تخزين الطاقة والممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF).

التعاون مع جميع الجامعات المصرية من خلال استغلال إمكانات جامعة الازهر البحثية والعملية

وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، حريصة على التعاون مع جميع الجامعات المصرية من خلال استغلال إمكانات جامعة الازهر البحثية والعملية، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الجامعة والمؤسسات المانحة في المشاريع البحثية التي فازت بها الجامعة.

وأضاف الدكتور سيد بكري، عميد كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، أن ورشة العمل المكثفة تشتمل على محاضرات نظرية عن استخدام الميكروسكوب الإلكتروني في تطبيقات تكنولوجيا النانو وكذلك في الدراسات الطبية والبيولوجية، إضافة إلى التدريب العملي علي تحضير العينات النانومترية والبيولوجية وتوصيفها باستخدام الميكروسكوب الإلكتروني، إضافة إلى التدريب على التحليل الدقيق الكيفي والكمي للعناصر الكيميائية المختلفة في نقاط انتقائية باستخدام جهاز مطيافية تشتت الطاقة بالأشعة السينية (EDS) ، مشيرًا إلى أن الورشة لاقت إقبالًا كبيرًا وإشادة متميزة من المشاركين فيها.