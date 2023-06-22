عاجل
الكويت ترحل الشويحي لتركيا والجماعة تتخوف من تسليمه لمصر الحجز على فيلا الفنان محمد رمضان| فيديو
الخميس 22 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

دنيا ودين

ورشة عمل حول استخدام الميكروسكوب الإلكتروني في تطبيقات تكنولوجيا النانو بعلوم الأزهر

بوابة الوفد الإلكترونية

قام الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور سيد بكري، عميد كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور أحمد رمضان  صوفي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث؛ بافتتاح ورشة عمل بعنوان: «استخدام الميكروسكوب الإلكتروني في تطبيقات تكنولوجيا النانو وكذلك في الدراسات الطبية والبيولوجية» على مدارِ ثلاثة أيام، ونظمتها وحدة الميكروسكوب الإلكتروني بالمعمل المتقدم لتطبيقات تخزين الطاقة والممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF). 

txt

رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ

txt

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية بمعهد كفر الشيخ

 التعاون مع جميع الجامعات المصرية من خلال استغلال إمكانات جامعة الازهر البحثية والعملية

وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، حريصة على التعاون مع جميع الجامعات المصرية من خلال استغلال إمكانات جامعة الازهر البحثية والعملية، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الجامعة والمؤسسات المانحة في المشاريع البحثية التي فازت بها الجامعة. 

وأضاف الدكتور سيد بكري، عميد كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، أن ورشة العمل المكثفة تشتمل على محاضرات نظرية عن استخدام الميكروسكوب الإلكتروني في تطبيقات تكنولوجيا النانو وكذلك في الدراسات الطبية والبيولوجية، إضافة إلى التدريب العملي علي تحضير العينات النانومترية والبيولوجية وتوصيفها باستخدام الميكروسكوب الإلكتروني، إضافة إلى التدريب على التحليل الدقيق الكيفي والكمي للعناصر الكيميائية المختلفة في نقاط انتقائية باستخدام جهاز مطيافية تشتت الطاقة بالأشعة السينية (EDS) ، مشيرًا إلى أن الورشة لاقت إقبالًا كبيرًا وإشادة متميزة من المشاركين فيها.

مواد متعلقة

رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ

عيّاد ومساعدوه يتفقدون قافلة وعاظ وواعظات الأزهر لتوعية الحجاج بالمطارات

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية بمعهد كفر الشيخ

بيان فضل العفو والتجاوز عن المعسر

طواف سيدنا رسول الله بالبيت حين القدوم

دار الإفتاء توضح حكم الاقتراض للأضحية

بيان أعمال الحج مرتبة بحسب الأيام

حكم الأضحية في حق القادر المستطيع
الجريدة الورقية