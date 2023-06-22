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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

درة تشعل إنستجرام بالأحمر.. سعر صادم للفستان

درة
درة

تبهر الفنانة التونسية درة جمهورها بإطلالاتها الساحره وإختيارها للملابس التي تبرز أنوثتها وجمالها، وشاركت الفنانة صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتستعرض أنوثتها بلوك جذاب.

درة

 

درة تتألق بالأحمر الجريء

وبدت درة بفستان قصير فوق الركبة باللون الأحمر المثير، وبفتحتين عند الأكتاف، مما أبرز رشاقتها وقوامها الممشوق، وانتعلت حذاء ذا كعب عالٍ باللون الذهبي، ولم تتكلف في إرتداء المجوهرات، حيث إكتفت بأقراط دائرية كبيرة الحجم، وإسورة في أحد اليدين.

 

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درة زروق تتألق بالكاجوال في أحدث ظهور

درة

 

سعر فستان درة

وكان الفستان من تصميم دار الأزياء Balmain ويبلغ سعره 1604 جنية استرليني، أي ما يعادل 63 ألف جنيه مصري.

 

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت درة تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها البنية تتدلى على كتفيها بصيحة الويفي الناعمة، وتركت الغُرة تنسدل مع الشعر، لتظهر أكثر أنوثة وجمال.

 

درة

واختارت درة زروق مكياجًا مستوحى من الألوان الترابية، فحددت ملامح وجهها بالبلاشر بالبني مع الوردي، وأبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود مع البني، بالإضافة لرسم الآيلاينر الأسود وظلال العين البني؛ لتحصل على عينين واسعتين ساحرتين.

 

ووضعت درة أحمر شفاه باللون النود الفاتح، وحددتها بدرجة داكنه؛ لتحصل على شفاه ممتلئة وكبيرة.

 

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درة تطل بالأبيض المكشوف وسط الطبيعة الخلابة

درة عبر إنستجرام

 

وعلقت الفنانة درة عبر منشورها قائلة: " أنا أؤمن بالحب الذي يجعل داخل الانسان في حالة من الأمان مهما بلغت تقلباته وعواصف الأيام من حوله ".

 

آخر ظهور للفنانة درة في رمضان

ويذكر أن الفنانة درة كان آخر ظهور لها في دراما رمضان بمسلسل "نسر الصعيد" عام 2018، مع النجم محمد رمضان وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج ياسر سامى، وشارك في بطولته وفاء عامر، وسيد رجب، ودينا، وعائشة بن أحمد، وعايدة رياض، ومحمد عز، باسل الزارو، ومها أبو عوف، وصبرى عبد المنعم، وعماد زيادة، ويوسف عثمان، ومؤمن نور، وهاجر أحمد، ومحمد حاتم، وأسماء جلال، وهاجر عفيفى.

 

وتدور أحداث مسلسل "نسر الصعيد"، حول ضابط الشرطة زين (محمد رمضان)، الذي يدخل في مواجهة شرسة مع هتلر (سيد رجب)، وهو رجل أعمال صعيدي يعمل في التجارة غير المشروعة، فيشتد الصراع بين الاثنين، ويحاول كلا منهما الإيقاع بغريمه، وعلى صعيد أخر يجد زين نفسه في صراع بين حب امرأتين، إحداهما ابنة عمه.

 

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