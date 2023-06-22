استكمال اعمال لجان تراخيص البناء برئاسة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية

تواصل لجان تراخيص البناء بأحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، اجتماعاتها بحضور المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية في ضوء متابعة كافة القرارات وملفات الاعمال بنطاق المنطقة الجنوبية.

توافر الاشتراطات البنائية والجراجات

وبحضور أعضاء اللجنة المشكلة بالمنطقة طبقا لقرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والخاص بمتابعة قرارات ايقاف تراخيص البناء لمدة ستة اشهر وايقاف استكمال اعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات قبل السماح باستكمالها .

واستهلت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اللقاء بتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك .

سرعة الانتهاء من مراجعة كافة تراخيص البناء الصادرة للعقارات الجاري تنفيذها

أكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على حرصها الدائم على عقد اللقاءات الدورية لمتابعة اعمال اللجنة بصورة دورية والعمل على قدم وساق لتنفيذ كافة المهام وسرعة الانتهاء من مراجعة كافة تراخيص البناء الصادرة للعقارات الجاري تنفيذها للتأكد من استيفائها ومطابقتها للاشتراطات والضوابط وكذلك كافة اعمال البناء الجاري تنفيذها للصادر لها تراخيص سابقة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والردود وخطوط التنظيم للسماح باستكمال اعمال البناء او توصيل المرافق لها في حالة الانتهاء منها . على ان يستثنى من ذلك اعمال البناء و الانشاءات المتعلقة بالمشروعات القومية وذات الصلة بها .

واضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ،أن اللجنة كانت دائمة الانعقاد بمقر المنطقة الجنوبية لمباشرة كافة مهامها لضمان سرعة انجاز كافة المهام والاعمال المكلف بها وعرض تقاريرها الدورية والقرارات الصادرة عنها لتذليل كافة الصعوبات او اية معوقات تواجه الاعمال .

وجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رؤساء احياء المنطقة الجنوبية بالتنسيق التام مع جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء التابع لوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمراجعة مع تحديد جدول زمني للانتهاء من الاعمال لعمل تقرير مجمع لما تم انجازه .

يذكر ان اجتماع اللجنة المشكلة برئاسة المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية حضره رؤساء احياء المعادي والبساتين والمعصره و سكرتير حي حلوان ومهندسي المكتب الفني بالمنطقة الجنوبية و مهندسي التنظيم بالاحياء والتفتيش الفني بمحافظة القاهرة، والتي تعمل على التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات قبل السماح باستكمالها.