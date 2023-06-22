تخصيص 1523 ساحة ومسجدا لآداء صلاة عيد الأضحى بالفيوم

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم اجتماعا، لمتابعة تطبيق الضوابط التى أقرتها وزارة الأوقاف فيما يتعلق بصلاة عيد الأضحى بالساحات والمساجد، بالتنسيق بين الجهات المعنية.

وفي هذا الشأن أوضح ممثل مديرية الأوقاف بالفيوم عن أنه تم تخصيص عدد 1523 ساحةً ومسجداً لآداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بواقع عدد 1439 مسجداً، وعدد 84 ساحةً.

وأكد محافظ الفيوم على المتابعة المستمرة من رؤساء المدن ومسئولي مديرية الأوقاف لجميع الإجراءات المنظمة لذلك، وفي هذا الشأن أوضح ممثل مديرية الأوقاف بالفيوم، موجها بتكثيف عمليات النظافة بنطاق الساحات والمساجد المخصصة لاداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

محافظ الفيوم يوجه بتهيئة الأجواء لآداء صلاة عيد الأضحى المبارك

كما وجه المحافظ، رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية والأحياء، بمراجعة منظومة النظافة وتكثيف الحملات لاستهداف جميع الشوارع والميادين وساحات الصلاة، ورفع تراكمات القمامة والمخلفات أولاً بأول، للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة، وضمان سلامة وصحة المواطنين وتوفير الأجواء المناسبة لهم، كما وجه برفع كفاءة المتنزهات والحدائق العامة وكافة مواقع المزارات السياحية والأماكن الترفيهية، مؤكداً على تقسيم العمل إلى ورديات وزيادة أعداد عمال النظافة وتوفير الصيانة اللازمة للمعدات لتكون بكامل جاهزيتها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع، الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام محافظة الفيوم، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والشيخ محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، ورؤساء مجالس المدن والمراكز، ومديري المديريات الخدمية والجهات المعنية، والمتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة.

كما تناول الاجتماع، بحث استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وخطة كل قطاع من القطاعات خلال فترة أيام العيد وما قبلها، للتأكد من الجاهزية والتأهب إلى الدرجة القصوى، والجدية فى العمل واليقظة التامة، من خلال اللجان المشكلة في كل قطاع من القطاعات على حده بالقرى والمراكز، للتعامل الفوري مع أي أحداث قد تطرأ خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والاستجابة بشكل عاجل لشكاوى المواطنين، والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لها بشكل فوري، من خلال غرف العمليات بكل مركز من مراكز المحافظة بالتعاون مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة الفيوم.