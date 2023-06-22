مركز جمال عبد الناصر بالإسكندرية يناقش قضية قبول الآخر والتنازلات

ينظم مركز جمال عبدالناصر الثقافي التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، مساء السبت الجارى "عرض مبهرة " العرض هو مونودراما تفاعلية وهو نتاج لمجموعة من الورش المكثفة التي تقدمها فرقة جمال عبدالناصر المسرحية لاعضائها فيما يتعلق بإدارة المسرح و الإخراج.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور هاني ابو الحسن رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية.

وأكدت مديرة المركز مى الشيخ، أن العرض يدور حول فتاة تستعد لاستقبال عريس منتظر ويجب أن تلقى القبول من جانبه ولا سيما انه تم رفضها من قبل 7 سابقين، ومن شدة رغبتها في أن تنال اعجابه يحدث التفاعل بينها وبين الجمهور كي يساعدوها ومن هنا يبدأ الحوار بين الممثلة والجمهور.

وأشارت الشيخ، إلى أن العرض بعيد تمام البعد عن مشكلات الزواج او النسوية وانما يطرح قضية قبول الآخر والتنازلات التي تتم في مقابل ذلك.

وفيما يتعلق بكاتبة وممثلة ومخرجة العرض الفنان حنين عابد ،دخلت المجال الفني منذ نعومة اظافرها من خلال الانشطة المسرحية ورقص البالية و حالياً تدرس المسرح بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، انضمت لفرقة مركز جمال عبدالناصر المسرحية من خلال ورشة "مطلوب ممثل".

يذكر أن المسرح التفاعلي سمي أيضاً بالمسرح المجتمعي أو التحفيزي، وهو صيغة عروض مسرحية تعتمد على التفاعل بين الممثل والمشاهد.وهذه الصيغة صنعت وطورت وفق حاجة المجتمع، وبعد البحث عن حلول وأفق موازية وإبداعية لطرق جديدة لمواجهة المشاكل والقضايا المجتمعية.