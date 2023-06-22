محافظ الفيوم يشهد الإجتماع التنسيقى الأول لبرنامج "أسرة"

ترأس الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، الاجتماع التنسيقى الأول لبرنامج "أسرة" الذى ينظمه قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، بالتعاون مع مديرية الصحة بالفيوم.

ويتم تنفيذ برنامج " أسرة" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمنفذ من قبل مؤسسة "باثفايندر إنترناشيونال" بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، والدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بوزارة الصحة، والمهندس ماجد سيد رئيس فريق الأعمال الميدانية ببرنامج أسرة، والدكتورة سحر السنباطى مدير الأعمال الميدانية بالبرنامج، ونانسى نجيب مدير التنفيذ الإقليمى بمؤسسة "باثفيندر انترناشيونال" القاهرة، ووكلاء وزارات الصحة، والتضامن الاجتماعى، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والأوقاف، ومقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالفيوم، ومدير عام المجلس القومى للسكان، ومسئول المجلس القومى للطفولة والأمومة بالفيوم، وممثلى الكنيسة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. فى كلمته، رحب محافظ الفيوم، بكافة الحضور وفريق عمل برنامج أسرة، وممثلى مؤسسة "باثفيندر انترناشيونال"، والجهاز التنفيذى بالمحافظة، ومسئولى القطاعات المعنية، مشيراً إلى اهتمام القيادة السياسية وأجهزة الدولة بملف الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة، مما يتطلب التكاتف بين جميع أطياف المجتمع للسيطرة على الزيادة السكانية، ومواجهة التحديات بالتعاون بين منظمات المجتمع الأهلى والمدنى والقطاع الخاص، خاصةً فى ظل تنفيذ مبادرات قومية كبرى مثل مبادرة "حياة كريمة" التى تهدف إلى تحسين معيشة الأفراد وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم بالريف المصرى.

وأوضح المحافظ، أن رؤية مصر 2030 تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتفعيل الاستراتيجية القومية للسكان بما يتضمن النهوض بصحة المواطنين، من خلال وجود قيادة سياسية واعية تتبنى المنظومة الصحية، لافتاً إلى أهمية دراسة أسباب الزيادة السكانية فى كل قرية على حدة والتى تختلف تبعاً للعادات والتقاليد من مكان إلى آخر، مثمناً دور مديرية الصحة بالفيوم، فى التشبيك مع كافة الجهات، والعمل على بذل المزيد من الجهد لتحقيق المستهدفات المرجوة من البرنامج مع الحفاظ على الاستمرارية فى استخدام خدمات وسائل تنظيم الأسرة.

ومن جهته، قدم رئيس فريق الأعمال الميدانية ببرنامج أسرة، الشكر لمحافظ الفيوم لمنحه الفرصة لتنفيذ فعاليات البرنامج على أرض المحافظة، بما يعود بالنفع على المواطنين ويقدم حلولاً إيجابية للمشكلات والقضايا السكانية، موضحاً أن البرنامج يشمل العديد من الأنشطة منها تدريب الأطباء بالعيادات الخاصة، والصيادلة، والرائدات الريفيات، بالتعاون مع فرق الإشراف ورجال الدين والكنيسة ورواد الشباب، وإعداد كوادر بالمحافظات لضمان الاستمرارية بعد انتهاء مدة البرنامج، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الاستشارية للبرنامج وممثلى الوزارات المعنية، واللجنة التنسيقية بالمحافظة، ومجموعة عمل مديرية الصحة.

تنفيذ برنامج “أسرة” من خلال 62 وحدة صحية بقرى الفيوم

وفى السياق نفسه، أوضحت مدير الأعمال الميدانية ببرنامج أسرة، أن برنامج " أسرة" تم تدشينه فى محافظة الفيوم فى مارس الماضى بإدارتى إطسا وسنورس، ضمن المرحلة الأولى التى تشمل محافظات " الفيوم، أسيوط، سوهاج، الشرقية"، ويهدف البرنامج إلى تحسين جودة الخدمات الصحية، من خلال تعزيز البرنامج القومى لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان. وأضافت، أن البرنامج يعمل من خلال ثلاثة محاور: تتمثل فى زيادة الإقبال الطوعى فى استخدام خدمات تنظيم الأسرة، وتزويد الشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ خيارات حياة صحية، وتعزيز إدماج احتياجات المرأة فى القطاع الصحى، من أجل تحسين خدمات تنظيم الأسرة ومعدلات استخدام خدمات الصحة الإنجابية، مشيرةً إلى أن نطاق عمل برنامج أسرة بالفيوم يتضمن عدد 62 وحدة صحية، بواقع عدد 39 وحدة صحية بمركز إطسا، وعدد 18 وحدة صحية بمركز سنورس، وعدد 5 وحدات تتبع إدارة الرعاية الأساسية. فيما استعرض وكيل وزارة الصحة بالفيوم، آليات تنفيذ خطة برنامج "أسرة"، ومناقشة التحديات، بالإضافة إلى مؤشرات المسح الطبى لتنظيم الأسرة بإدارتى إطسا وسنورس، من خلال معدل المواليد وعدد السكان ومعدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وعدد البرامج التدريبية التى تم تنفيذها مع الأطباء والممرضات والصيادلة.