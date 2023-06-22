عاجل
الكويت ترحل الشويحي لتركيا والجماعة تتخوف من تسليمه لمصر الحجز على فيلا الفنان محمد رمضان| فيديو
الخميس 22 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

ضبط عاطلين قبل ترويجهما مواد مخدرة في الجيزة

رجال الأمن
رجال الأمن

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من إحباط محاولة عاطلين بالإتجار بالمواد المخدرة، حيث ضبط بحوزة أحدهما كمية من مخدر الحشيش، كما ضبط بحوزة الآخر أقراص مخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 كانت وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تشير لحيازة عاطل لمواد مخدرة، تمهيدا لترويجها بين عملائه. 

وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر معدة للبيع، حيث اعترف بحيازته المخدر للإتجار به، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق. 

كما تمكن رجال المباحث من ضبط عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة، حيث ألقى رجال المباحث القبض عليه في كمين أعد له، وضبط بحوزته كمية من الأقراص المخدرة، ومبلغ مالي، وهاتف محمول. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

الجريدة الورقية