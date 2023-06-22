ضبط عاطلين قبل ترويجهما مواد مخدرة في الجيزة

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من إحباط محاولة عاطلين بالإتجار بالمواد المخدرة، حيث ضبط بحوزة أحدهما كمية من مخدر الحشيش، كما ضبط بحوزة الآخر أقراص مخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

كانت وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تشير لحيازة عاطل لمواد مخدرة، تمهيدا لترويجها بين عملائه.

وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر معدة للبيع، حيث اعترف بحيازته المخدر للإتجار به، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كما تمكن رجال المباحث من ضبط عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة، حيث ألقى رجال المباحث القبض عليه في كمين أعد له، وضبط بحوزته كمية من الأقراص المخدرة، ومبلغ مالي، وهاتف محمول. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.