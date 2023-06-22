محافظ الفيوم يتابع آخر الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خطة استعدادات مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مؤكداً على رفع درجة التأهب إلى الدرجة القصوى.

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات على المواقف والطرق والمزارات السياحية والأسواق، والتواجد الميداني لكافة القيادات التنفيذية، لتحقيق الاستجابة السريعة والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع، الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام محافظة الفيوم، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، ووكلاء الوزارة، ورؤساء مجالس المدن، ومديري المديريات الخدمية، والمتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة.

تناول الاجتماع، بحث استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وخطة كل قطاع من القطاعات خلال فترة أيام العيد وما قبلها، للتأكد من الجاهزية والتأهب إلى الدرجة القصوى، والجدية فى العمل واليقظة التامة، من خلال اللجان المشكلة في كل قطاع من القطاعات على حده، للتعامل الفوري مع أي أحداث قد تطرأ، والاستجابة بشكل عاجل لشكاوى المواطنين، من خلال غرف العمليات بكل مركز من مراكز المحافظة بالتعاون مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة الفيوم.

في بداية الاجتماع، قدم محافظ الفيوم التهنئة لأبناء المحافظة، وجميع الأجهزة بقرب عيد الأضحى المبارك، موجهاً رؤساء مجالس المدن بالتنسيق مع مسئولي الطب البيطري، والصحة، والتموين، والأوقاف، وجهاز حماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء، والمتابعة الميدانية، والمواقف، والسياحة، والبيئة، وكافة الجهات ذات الصله، لتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على محال الجزارة والطرق والمواقف، والمرور الدوري للجان المعنية لإحكام السيطرة، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين لقضاء أيام العيد في سعادة وطمأنينة.

كما وجه المحافظ، بتكثيف عمل اللجان المعنية بالمرور على المزارات والمنشآت السياحية والمتنزهات الترفيهية، لمراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية بها، حفاظاً على الصحة العامة، وتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الشوادر ومنافذ بيع اللحوم، وأسواق الخضار والفاكهة، ومراجعة مخازن المواد الغذائية بشتى مراكز المحافظة، وذلك بالتنسيق بين مسئولي مجالس المدن والجهات ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها.

وأكد محافظ الفيوم، على تطبيق الضوابط التى أقرتها وزارة الأوقاف فيما يتعلق بصلاة عيد الأضحى بالساحات والمساجد، بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، مشدداً على المتابعة المستمرة من رؤساء المدن ومسئولي مديرية الأوقاف لجميع الإجراءات المنظمة لذلك، وفي هذا الشأن أوضح ممثل مديرية الأوقاف بالفيوم، أنه تم تخصيص 1523 ساحةً ومسجداً لآداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بواقع عدد 1439 مسجداً، وعدد 84 ساحةً، ووجه محافظ الفيوم بتكثيف عمليات النظافة بنطاق الساحات والمساجد المخصصة لصلاة عيد الأضحى المبارك.

كما وجه المحافظ، رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية والأحياء، ، بمراجعة منظومة النظافة وتكثيف الحملات لاستهداف جميع الشوارع والميادين، ورفع تراكمات القمامة والمخلفات أولاً بأول، للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة، وضمان سلامة وصحة المواطنين وتوفير الأجواء المناسبة لهم، كما وجه برفع كفاءة المتنزهات والحدائق العامة وكافة مواقع المزارات السياحية والأماكن الترفيهية، مؤكداً على تقسيم العمل إلى ورديات وزيادة أعداد عمال النظافة وتوفير الصيانة اللازمة للمعدات لتكون بكامل جاهزيتها.

محافظ الفيوم يوجه برصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى

وأصدر محافظ الفيوم، تكليفات لرؤساء المدن والوحدات المحلية بالتنسيق مع مسئولي الزراعة، بالمتابعة الميدانية والمرور اليومى لرصد حالات التعدي على الأراضي الزراعية بالتبوير أو التشوين أو البناء وكذا التعديات على أملاك الدولة، وإزالة المخالفات فور وقوعها بالتعاون مع قوات الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما وجه مسئولي الري بتكثيف المرور الميداني لمنع التعدي على مياه الرى وحرم المجاري المائية، وكذلك التنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية في رصد مخالفات البناء والتعامل الفوري معها.

وأكد المحافظ، على تكثيف الحملات على مواقف سيارات الأجرة، بالتنسيق بين مسئولي المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، ومسئولي إدارة مشروع المواقف والنقل الجماعي والمرور، وتكثيف التمركزات الأمنية والدوريات المرورية المتحركة والثابتة، لتحقيق أقصى سيولة مرورية بكافة الطرق والشوارع والميادين، ومنع زيادة تعريفة الركوب من قبل سائقي سيارات الأجرة، ومنع استغلال المواطنين خلال تنقلاتهم أيام الأعياد داخل المحافظة أو خارجها، وتكثيف اللافتات والعلامات الإرشادية بالطرق، مشدداً على استكمال سيارات الأجرة لخطوط السير، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما راجع محافظ الفيوم، مع مسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، خطة الشركة لتوفير مياه الشرب النقية بالمناطق التى تعانى من ضعف ضغوط المياه، خاصة بقرية البسيونية التابعة لمركز الفيوم، موجهاً بتوفير سيارات مياه تحت الطلب بالقرب من المناطق ذات الكثافات السكانية العالية، للتدخل الفوري فى حالات الطوارئ، موجهاً بسرعة معاينة انفجار خطوط مياه الشرب بمناطق السد العالي وأمام مدرسة عزة زيدان ورفعت عزمي بمدينة الفيوم، من خلال لجنة مشكلة من مسئولي مديرية الطرق، ومجلس المدينة، ومسئولي مركز الاستشارات الهندسية بجامعة الفيوم، ومديرية الإسكان، لمعرفة أسباب الانفجارات والأعطال بتلك المناطق، وتحديد المدة الزمنية لخطوط الشرب المنفجرة ما إذا كانت خطوط حديثة أو قديمة.

كما وجه المحافظ، بزيادة عدد فرق الطوارئ بقطاع الكهرباء للتدخل الفوري في حالة حدوث أى انقطاع للتيار الكهربائي وتأمين وصول التيار للمنشآت الحيوية مثل المستشفيات وغيرها، موجهاً بتشكيل غرف عمليات بجميع الوحدات المحلية والقطاعات المختلفة لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة، والتدخل الفوري فى حالات الطوارئ، مشدداً على توفير مندوب من كل قطاع من القطاعات بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام، موضحاً أن غرفة العمليات المركزية تتلقى بلاغات المواطنين عبر الأرقام 2168041، 2168042، 2168043.

وفي قطاع الصحة، استعرض وكيل وزارة الصحة بالفيوم، خطة المديرية خلال أيام عيد الأضحى، لافتاً إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وزيادة عدد الأطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ وخدمات نقل الدم، مع فتح أقسام الاستقبال على مدار الساعة، وتشكيل فرق طبية للمتابعة والتأكد من توافر الأمصال والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات، ووجه المحافظ، بالمرور الميداني على المستشفيات للتأكد من التزام الفرق الطبية بالنوبتجيات المقررة.

وفي السياق نفسه، راجع محافظ الفيوم، مع مدير فرع هيئة الإسعاف، خطة تجهيز سيارات الإسعاف للتدخل الفوري فى حالات الحوادث والطوارئ، مع تمركز عددٍ منها بالميادين ومناطق التجمعات والأماكن السياحية، خاصة بالساحل الشمالي لبحيرة قارون، ومنطقة الشلالات بوادي الريان، وأوضح مدير فرع هيئة الإسعاف بالفيوم أنه تم توفير عدد 57 سيارة إسعاف مجهزة بالمناطق السياحية والترفيهية ومناطق التجمعات، بجانب عدد 4 سيارات إسعاف احتياطية للطوارئ، كما وجه المحافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، بتوفير فرق إنقاذ من قبل المديرية، وإعداد بيان نوبتجية بأسماء المنقذين ومواقعهم خلال أيام العيد.

وفي قطاع التموين، استعرض وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، خطط توفير السلع الغذائية والمواد البترولية واسطوانات البوتاجاز، ومتابعة عمل المخابز البلدية طوال إجازة العيد، مشيراً إلى أن المديرية وفرت عدد 81 منفذاً ثابتاً ومتحركا لبيع اللحوم والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، بواقع عدد 34 منفذاً ثابتاً، وعدد 47 منفذاً متحركاً.

وأوضح، أن المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع اللحوم والمواد الغذائية جاءت بالتنسيق بين مديرية التموين بالفيوم وعدد من الجهات ذات الصلة، بواقع عدد 3 منافذ ثابتة تابعة لمديرية التموين بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالفيوم، ومنفذاً ثابتاً، وعدد 7 سيارات متحركة لبيع اللحوم والمواد الغذائية تابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، وعدد 6 منافذ ثابتة، وعدد 20 سيارة متحركة لبيع اللحوم والمواد الغذائية تابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وعدد 18 منفذاً ثابتاً "منافذ أمان"، وعدد 20 سيارة متحركة لبيع اللحوم والمواد الغذائية تابعة لوزارة الداخلية، وعدد 6 شوادر لبيع اللحوم تابعة للمحافظة.

وفي قطاع الطب البيطري، أوضح مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مجازر المحافظة وتكثيف المرور عليها، وتدعيمها بالأطباء البيطريين، مشيراً إلى أنه تم إخطار جميع الوحدات المحلية بدائرة المحافظة بضرورة توفير احتياجات المجازر من أدوات ومستلزمات نظافة، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية، من حيث النظافة وتوافر المياه النقية والصرف الصحي، والعمل على تأمين أعمال المجازر مع الجهات ذات الصلة، وتكثيف حملات التفتيش بالتعاون مع الجهات المعنية على الأسواق وأماكن عرض بيع اللحوم ومنتجاتها، لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم،حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وشدد محافظ الفيوم، بعدم الذبح بنهر الشارع مع اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنية حيال ذلك، موجهاً بإعفاء المواطنين والجمعيات الأهلية من رسوم ذبح الأضاحي، وتقديم خدمة الذبيح لأضاحيهم بالمجان داخل المجازر الحكومية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.