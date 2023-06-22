وزيرة البيئة تلتقي أصحاب المصلحة لإعداد دراسة سلوك القروش بالبحر الأحمر

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لقاءً مع أصحاب المصلحة المعنيين ضمن إعداد دراسة تحليل سلوك القروش بالبحر الأحمر، حيث أعلنت بدء الأعمال التحضيرية لها من مدينة الغردقة، تحت إشراف خبيرة دولية متخصصة في هذا المجال.

أبرز الحضور

ويأني ذلك بمشاركة الدكتور على أبوسنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والدكتورة جوليا سبات الخبيرة الدولية وفريق عمل المحميات الطبيعية وممثلين عن المنشآت الفندقية والصيادين وجمعية هيبكا.

ورشة عمل

وأكدت فؤاد، حرصها على الالتقاء بأصحاب المصلحة والعاملين بالمحميات الطبيعية والشركاء من جمعية هيبكا، والمشاركة في ورشة عمل تجمع مختلف الأطراف عن الدراسة التي تعد الأولى من نوعها التي يتم اجراءها لدراسة وتحليل سلوك القروش في البحر الأحمر، وتعد حل مهم لمواجهة ظاهرة تغير سلوكيات القروش كاجراء ضمن اجراءات عديدة نسعى لتنفيذها، مشيرة إلى حرصها على الاستماع إلى أصحاب المصلحة وشواغلهم ومشكلاتهم والبحث في أفضل السبل لحلها.

الموارد الطبيعية

وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة حرصت على إجراء الدراسة والتشاور مع أصحاب المصلحة حولها، باعتبارها أفضل أداة تتيح توفير معلومات تساعد على اتخاذ قرارات صحيحة، وتسمح بالتعاون معا لوضع رؤية مستقبلية للحفاظ على الموارد الطبيعية في البحر الأحمر والتي تعتبر أساس سبل العيش لقاطني هذه المحافظة.

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة مشاركة مختلف أصحاب المصلحة في هذه الدراسة بارائهم ومقترحاتهم وخبراتهم، سواء من العاملين بالمنشآت الفندقية والصيادين وجمعية هيبكا التي تعتبر شريك مهم للوزارة تعمل معها جنبا إلى جنب منذ سنوات،مما يثرى فكرة الدراسة وعملية تحليل البيانات.

ووجهت الشكر لكل من اهتم بفكرة صون الموارد الطبيعية وشارك في اللقاء للاستماع إلى أبعاد المشكلة والمساهمة في حلها، وشددت على ضرورة الاعتماد على العلم في حل مشكلاتنا.