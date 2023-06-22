الدفاع الروسية تُعلن تراجع هجوم أوكرانيا المضاد الأيام الماضية

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن أوكرانيا قلصت هجومها المضاد خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن كييف تعمل حاليًا على إعادة تجميع صفوفها.

وأضاف وزير الدفاع الروسي في تصريحات، اليوم الخميس، أن أوكرانيا لا يزال بإمكانها تنفيذ أعمال هجومية، وفق ما نقلت فرانس برس.

أتى إعلان الوزير الروسي بعدما أكد رئيس أوكرانيا أمس الأربعاء، أن الهجوم المضاد ضد القوات الروسية "أبطأ مما هو مرغوب فيه"، لكن فولوديمير زيلينسكي شدد في الوقت عينه على أن بلاده لن تخضع لأي ضغط من أجل تسريعه.

فشل الهجوم المضاد



في حين جزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن جنود أوكرانيا تكبدوا "خسائر كبيرة"، مؤكدا بأن هناك "جمودا" على الجبهات وسط فشل الهجوم المضاد.

فيما أكد العديد من المسؤولين الأوكرانيين أن قوات بلادهم حققت نتائج مهمة، واستعادت عدة قرى كانت محتلة من قبل الروس.

وبين هذا وذاك، يتوقع العديد من المراقبين ألا تكون المعارك سهلة على الطرفين، وأن تطول الحرب أكثر، في ظل انسداد أي أفق للحل أو احتمال استئناف المفاوضات بين الطرفين.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، أنه أحرز “نجاحا جزئيا” في القتال بجنوب شرق وشرق البلاد وقال إن قواته تواصل شن عمليات هجومية هناك.

وصرح المتحدث باسم هيئة الأركان العامة أندري كوفاليوف أن القوات الأوكرانية، التي بدأت صد القوات الروسية عسكريا هذا الشهر، تعزز المواقع التي وصلت إليها بعد مهاجمة قريتي ريفنوبل وستارومايورسك في جنوب شرق البلاد.

وتقع القريتان في منطقة دونيتسك بالقرب من تجمعات سكنية صغيرة استعادت أوكرانيا السيطرة عليها في وقت سابق من الشهر الجاري.

ونقل مركز الإعلام العسكري الأوكراني عن كوفاليوف قوله إن القوات الأوكرانية تهاجم تجمعات سكنية صغيرة في بيلوهوريفكا وديبروفا في الشرق.

وأردف قائلا “القتال العنيف بشكل خاص مستمر باتجاه ليمان (في الشرق) في مناطق شمال غرب ديبروفا، وبالقرب من غابات سيريبريانسك، وشمال هريوريفكا في منطقة دونيتسك”.

وأضاف أن القوات الأوكرانية تقاوم أيضا الهجمات الروسية في مناطق ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا.

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