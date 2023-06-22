رجل هندي "حامل" يكتشف توأمه بعد 36 عامًا (حالة نادرة)

أثار نبأ حمل رجل هندي يدعى "سانجو بهجت" دهشه كبيرة حول مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تداولت صوره وهو عارٍ من الجزء العلوي، وتظهر بطنه منتفخة، ليتفاجئ الجميع بأنه حامل.

رجل هندي حامل

الرجل الحامل انتفاخ بطنه ينذر بالخطر

وأصيب سانجو بهجت بما بدا أنه انتفاخ شديد، وأطلق عليه مجتمعه في ناجبور بالهند اسم 'الرجل الحامل"، فعندما كان طفلا، بدا بهجت بصحة جيدة رغم أنه كان يتمتع بمعدة أكثر بروزًا من معظم الأطفال، وقبل أن يبلغ العشرين من عمره عندما كان يعمل في مزرعة كل يوم لإطعام أسرته حتى انتفخت بطنه إلى حجم ينذر بالخطر، لكنه تجاهل الأمر، لأن أسرته كانت تعتمد عليه في الدخل وتغطية النفقات.

وكان يواصل بهجت العمل رغم شعوره بالألم وانتفاخ بطنه، بالإضافة لتعرضه لمضايقات أقرانه وكذلك قلق أسرته.

إلا أن ضغط الانتفاخ على حجابه الحاجز وجعل التنفس صعبًا عليه، مما تم نقله أخيرًا إلى المستشفى تاتا في مومباي، ميهتا، وأكد الطبيب الذي أجرى العملية، الأمر لا يتعلق بورم مثلما ظن أولًا، فبمجرد البدء في العملية، وفتح البطن انسكبت كميات كبيرة من السوائل، كما "حدث أمر عجيب".

يقول الدكتور إنه "صار بإمكانه أن يسلم بيديه على مخلوق داخل بطن ذلك الرجل"، حيث أدخل يده في الداخل فتعرف في البداية على أحد الأرجل ثم رجل أخرى، ثم جزء من الأعضاء التناسلية، ثم جزء من الشعر، وبعض الأطراف، والفكين، والأطراف، والشعر.

وقال الطبيب: "شعرنا بالرعب.. كنا مرتبكين ومذهلين، ولدهشتي ورعبي كان بإمكاني مصافحة شخص ما في الداخل.. لقد كان الأمر صادمًا بعض الشيء بالنسبة لي".

وتعد هذه الحالة التي أصيب بها الرجل الهندي سانجو بهجت نادرة جدًا، حيث يُقدر أنها تحدث في حالة واحدة فقط من بين كل 500000 ولادة حية وتحدث عندما يولد أحد التوأمين داخل الآخر.