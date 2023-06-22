لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تزور محافظة الشرقية

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الخميس، المهندس أحمد السجيني رئيس لجنه الإدارة المحلية بمجلس النواب، وذلك في إطار زيارتهم لمحافظة الشرقية لتفقد ومتابعة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

ضمت اللجنة التي زارت الشرقية، كل من: النائب محمد وفيق وكيل اللجنة، والنائب عمرو درويش آمين سر اللجنة، واللواء حمدي الجزار مستشار وزير التنمية المحلية، والنائب محسن أبو سمنة، والنائب أحمد رمزي والنائب محمد طلبه، والنائب محمود محمد البرعي، والنائبة مي غيث، أعضاء لجنة الإدارة المحلية وأعضاء مجلس النواب عن محافظة الشرقية.

بدأت الزيارة بتفقد مشروع المحطة الوسيطة لجمع المخلفات بأرض الفدان بمنيا القمح، وذلك بعد الإنتهاء من تطويرها بمعرفة الهيئة العربية للتصنيع بمنحة مقدمة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة وبتكلفة بلغت 17مليون و650 ألف جنيه.

استمع المحافظ ومرافقوه لشرح تفصيلي من أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح عن الإجراءات التي تم اتخاذها لتطوير النقطة الوسيطة بأرض الفدان، والمقامة على مساحة 32 قيراط، تم إستغلال 21 قيراط منها فى بناء الإنشاءات الهيكلية للنقطة الوسيطة، والتى تتكون من هناجر لتجميع القمامة وفرزها وتركيب فلاتر وشفاطات وميزان بسكول ومخزن وأوفيس ومنطقة تخزين مؤقت تضم 5 باكيات، وإنشاء نقطة إطفاء، ومكاتب إدارية لمدير المحطة والعمال ودورات مياه، فضلاً عن إستغلال المساحة المتبقية كمنطقة لوجيستية للنقطة الوسيطة تستخدم في تحميل سيارات القمامة، وجراج انتظار وأعمال الغسيل والصيانة لمعدات النظافة.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التخلص من المقالب العشوائية ورفع مابها من مخلفات بناء وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة لتحسين مستوى النظافة بمراكز ومدن المحافظة وتوفير جو بيئي وصحي للمواطنين.

وأوضح المهندس أحمد السجيني رئيس لجنه الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن زيارته اليوم واعضاء اللجنة لمحافظة الشرقية تأتي للتعرف علي احتياجات المحافظة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، والتواصل مع الوزارات المعنية لتوفير الدعم اللازم لإنشاء أو استكمال تلك المشروعات، بما يعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

انتقل وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ومستشار وزير التنمية المحلية، لتفقد أعمال رصف وتوسعة طريق دائري منيا القمح بطول 2.6 كم مزدوج وبتكلفة اجمالية 52 مليون جنيه، والمُنفذ بمعرفة جهاز تعمير سيناء وذلك بعد أن الإنتهاء من وضع طبقة الأساس الثانية بالاتجاهين تمهيدا لأعمال الرصف ليربط الطريق بين مدينتي منيا القمح والزقازيق ومنيا القمح وبنها، والذي يأتي تنفيذا لخطة المحافظة لخلق محاور مرورية جديدة.

وحرص محافظ الشرقية ورئيس لجنه الادارة المحلية والوفد المرافق له من قيادات الإدارة المحلية بمجلس النواب على التقاط صورة تذكارية بميدان مفارق منيا القمح الزقازيق وذلك بعد أن تم الإنتهاء من تطويره وتجميله، واقامه جدارية كبيرة مدون عليها اسم المحافظة، وتركيب النجيل الصناعي وغرس أشجار الزينة وتركيب بلاط الانترلوك، لاضفاء اللمسة الجمالية والحضارية أمام سكان المدينة والقادمين من طريق القاهرة / بنها / الزقازيق.