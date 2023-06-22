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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

تنس الطاولة: راعينا ظروف هنا جودة وفضلنا مصلحتها ووالدتها سبب الأزمة

هنا جودة
هنا جودة

كشف الاتحاد المصرى لتنس الطاولة عن كواليس جديدة في الأزمة التي أثيرت مؤخرا بشأن لاعبة منتخب مصر هنا جودة بعد عدم مشاركتها في بطولة إفريقيا مع المنتخب. 

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اتحاد تنس الطاولة يكشف كواليس أزمة هنا جودة

وأوضح مصدر باتحاد تنس الكاولة ان ما أثير حول منع مدرب اللاعبة هنا جودة من السفر معها للمشاركة فى البطولة الأفريقية تحت 19 عاما وإجبارها على تقديم إعتذار للاتحاد ليس له أساس من الصحة، لافتا إلى أن المدرب الخاص للاعبة هو  هشام إسماعيل الذى يتقاضى أجره من النادي الأهلي لكونه مدربا لفريق الناشئات تحت 17 عاما بالنادي الأهلي.

 

وتابع بأنه طبقا للوائح النادي لا يستطيع المدرب هشام اسماعيل تدريب اللاعبة هنا جوده private، فضلا عن أنه لا يقوم بتدريب اللاعبة هنا جوده حتى داخل النادي الأهلي نظرا لأن مستواها الفني أعلى من زميلاتها الناشئات بالفريق، ولذلك تقوم بالتدريب  مع فريق السيدات الأول بالنادى الذي يقوم بتدريبه عادل شومان المدرب العام، وهو الذي حقق مع لاعبات منتخب مصر وكلهن من النادي الأهلي حينذاك ذهبية فرق السيدات في دورة ألعاب البحر الأبيض بالجزائر.

 

وأوضح المصدر أن شومان قاد فريق الأهلى فى بطولات الجمهورية للفردي وبطولة الأندية العربية وبطولة الدوري العام المصري، وتلعب مع الفريق الأول للسيدات اللاعبة هنا جودة الذى يتولى تدريبها أيضا المدرب عادل شومان مدرب عام السيدات ضمن الفريق، وليس المدرب هشام إسماعيل.

 

وأكد أن والدة اللاعبة هنا جودة لم تطلب من النادي الأهلي تبديل مدرب عام السيدات بالمدرب هشام إسماعيل مدرب هنا جودة الخاص، في أي من المسابقات التي يشارك بها النادي الأهلي سواء محليا أو دوليا، و لم يطرأ جديدا في هذا الشهر (يونيو) لتطلب والدة هنا سفر مدربها الخاص  في بطولة ضعيفة جدا فنيا بالنسبة لهنا، كما لم تتقدم  أيضا بطلب لسفر مدربها الخاص معها الشهر الماضي في بطولات هي الأولى لأنها أقوى بكثير، وهي بطولة كأس أفريقيا للكبار التى أقيمت بنيروبي في أول شهر مايو الماضي، وبطولة العالم للكبار التى استضافتها جنوب أفريقيا فى الفترة من 21 إلى 30 مايو الماضي، ولم يحدث جديدا هذا العام في القواعد واللوائح لتطلب والدة هنا سفر مدرب هنا الخاص غير المعين بالاتحاد  على نفقة الاتحاد بدلا من مدربي المنتخب.

 

وكشف أنه في العام الماضي عندما طلبت والدة هنا جودة سفر المدرب الصيني الخاص بأبنتها لبطولة الأمم الأفريقية للكبار بالجزائر، تقدمت بطلب سفر المدرب الصيني على نفقتها الخاصة وليس على نفقة الاتحاد وهذا ما تم بالفعل، مؤكدا أن عدم  مشاركة اللاعبة هنا جوده في بطولة أفريقيا للناشئات لن يؤثر عليها نهائيا ولكن يؤثر فقط على منتخب مصر فى التصنيف، كما لا يوجد تأثير عليها فى التصنيف الدولي لأن الاتحاد الدولي يحتسب فقط بطولة قارية واحدة في التصنيف للاعب أو اللاعبة فى السنة الواحدة، وهنا جودة لديها نقاط بطولة كأس أفريقيا وهو الحد الأقصى المسموح لنقاط البطولات القارية.

 

لذلك لن تستطيع إضافة أي نقاط قارية أخرى فى حالة مشاركتها فى البطولة الأفريقية تحت 19 عاما، كما لا يوجد خسارة فنية للاعبة من عدم المشاركة، لضعف مستوى البطولة الفني بالنسبة لمستوى هنا حودة الفني العالى، كما لا يوجد  تأثير على هنا من حيث التأهل لبطولة العالم لأن تصنيفها الدولي يؤهلها لبطولة العالم للناشئات دون الحاجة للمشاركة في بطولة أفريقيا.

 

واضاف أن  فرصة فوز مصر بالبطولة الأفريقية للناشئات عالية بدون هنا حودة، ولكنها مضمونة بنسبة مائة بالمائة في حال مشاركتها، فالخسارة الوحيدة المحتملة عائدة على منتخب مصر وليس على اللاعبة هنا. 

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وكشف المصدر أن والدة اللاعبة اعتذرت عن مشاركتها في بطولة أفريقيا لمشاركة هنا مع مدربها الخاص في بطولة كرواتيا للكبار في نفس توقيت بطولة أفريقيا للناشئات، والتى سوف تمنح اللاعبة تصنيفا دوليا أفضل فى حالة مشاركتها فى هذه البطولة الدولية، ولذلك فضل الاتحاد المصري لتنس الطاولة مصلحة اللاعبة هنا جوده لكونها لاعبة واعدة، مع منح الفرصة لأحد زميلاتها فى المنتخب للمشاركة فى البطولة الأفريقية والفوز باللقب والتأهل مع هنا لبطولة العالم للناشئات.

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