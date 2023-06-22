ريال مدريد يُعلن تجديد عقد ناتشو حتى 2024

أعلن نادي ريال مدريد اليوم الخميس، تجديد عقد مدافع الفريق ناتشو فرنانديز الذي كان ينتهي عقده هذا الصيف.

يُذكر أن ناتشو يلعب في صفوف ريال مدريد منذ 22 عامًا، حيث انضم إلى شباب الملكي في سن الـ11 عامًا.

ونشر الحساب الرسمي للنادي ريال مدريد عب تويتر:" وافق نادي ريال مدريد وناتشو فرنانديز على تمديد العقد، سيظل ناتشو مرتبطًا بالنادي حتى 30 يونيو 2024 ".

وأضاف:"دافع ناتشو عن شعار ريال مدريد وقميصه لمدة 22 عامًا، منذ انضمامه أكاديمية النادي، في يوليو 2001 عندما كان عمره 11 عامًا فقط".

وأتم:" لعب في ريال مدريد 319 مباراة وفاز بـ 23 لقباً: 5 كؤوس أوروبية، 5 كؤوس عالمية للأندية، 4 كؤوس سوبر أوروبية، 3 دوريات، 2 كأس ملك و 4 كؤوس سوبر إسبانيا".

في سياق متصل أعلن نادي ريال مدريد الإسباني أمس الأربعاء، تجديد عقد الألماني توني كروس لاعب الفريق ليواصل مسيرته بين صفوف الملكي.

و انضم تونى كروس إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2014، قادما من نادي بايرن ميونخ الألماني، وكان عقده الحالي مع النادي الملكي ينتهي في 30 يونيو الحالي.

وتحدث توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، عن قيمة صفقة بيلينجهام، حيث قال: "أتى إلينا لاعب مقابل الكثير من الأموال وانتهت مسيرته في ريال مدريد)".

وتابع كروس تصريحاته: "على ما أعتقد أن الجماهير ستقول بإن صفقة بلينجهام ليس جيدة، لكننا يجب أن نفكر بأسلوب جيد".

بينما تطرق للحديث عن رحيل كريم بنزيما للدوري السعودي، حيث قال: "تستطيع الذهاب أو لا، لذلك هذا قرار شخصي (يختلف من لاعب لآخر)".

واختتم كروس تصريحاته: "توجد ظروف يمر بها اللاعب تسهم في صنع القرار، لكن لا أحد له الحق أن يتدخل فيه، لذلك لابد من تكريم بنزيما لأنه يستحق ذلك".

وكشف ريال مدريد خلال الساعات القليلة الماضية تعاقده مع النجم الإنجليزي جود بيلينجهام بشكل رسمي قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني.

جدير بالذكر أن ريال مدريد أعلن رحيل عدد من نجومه على رأسهم الفرنسي كريم بنزيما والبلجيكي إيدين هازارد والإسباني ماركو أسينسيو وماريانو دياز.