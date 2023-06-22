المهرة والخيال.. على البرنامج العام

بناءً على طلب المستمعين

بناء على طلب المستمعين، تعيد شبكة البرنامج العام فى 5٫15 مساء، مسلسل «المهرة والخيال» تأليف يوسف القعيد بطولة أحمد عبدالعزيز ورانيا محمود يس وطارق الدسوقى وشريف خير الله ولقاء سويدان وبهاء ثروت وإخراج على عبدالعال.

يذكر أن المخرج على عبدالعال من المخرجين المتميزين فى الإذاعة المصرية، وتم تعيينه بإدارة التمثيليات بالبرنامج العام منذ عام 2003 وأخرج أكثر من 14 مسلسلا إذاعيا منها «أهل الهوى» عن حياة الموسيقار الخالد سيد درويش والصورة الغنائية رمضان كريم.

وبرنامج «المغنواتى» عن حياة المطرب الراحل محمد رشدي.. وكانت له تجربة متميزة فى إذاعة المسلسل التليفزيونى أم كلثوم.

على الإذاعة المصرية وإخراج المسلسل المتميز كبرياء امرأة بطولة محمد الحلو وآثار الحكيم وإخراج الصورة الغنائية «رمضان كريم» ومسلسل «ليالى النقدية» بطولة شيكو وأحمد فهمى وهشام ماجد.