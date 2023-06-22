ناصر عبدالله المنصوري: الخيول العربية الأصيلة من أشهر وأندر السلالات في العالم

قال ناصر عبدالله المنصوري، مدرب الخيول، إن الخيول العربية الأصيلة من أشهر وأندر السلالات الخيلية في العالم، وهي تتميز بجمالها الفريد وذكائها العالي وقوتها الجسدية الهائلة، فضلا عن جسمها الرشيق والنحيل ورأسها الصغير والجذاب وذيلها الكبير والمجعد.

وأوضح المنصوري، أن أسعار الخيول العربية الأصيلة تتراوح بشكل كبير حسب العمر والجنس والمستوى الرياضي والجودة والجمال، ومن الممكن أن تصل أسعارها إلى ملايين الدولارات في بعض الحالات النادرة.

وأشار مدرب الخيول، إلى أن الخيول العربية الأصيلة تحظى بشعبية كبيرة في العالم وخاصة في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية.

وتابع: "بشكل عام، يمكن الحصول على خيل عربية أصيلة بأسعار تتراوح بين بضعة آلاف من الدولارات وحتى عدة مئات من الآلاف من الدولارات، وهذا يعتمد على العوامل التي ذكرتها سابقاً".

واختتم ناصر عبدالله المنصوري، بالتأكيد أنه يجب الانتباه إلى أن شراء الخيل العربية الأصيلة يتطلب معرفة واسعة بالأمر، ويجب الحصول على خبرة في رعاية الخيول وتدريبها والاهتمام بها، لأنها تتطلب رعاية خاصة للحفاظ على جمالها وصحتها ولتحقيق أفضل أداء رياضي.