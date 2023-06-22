كارفور تعزز سلسلة التوريد المستدامة للحفاظ على سلامة الأغذية

جددت "كارفور"، التي تملكها وتديرها شركة "ماجد الفطيم" في مصر، التأكيد على التزامها الراسخ في مجالي سلامة الأغذية والاستدامة، من خلال تعزيز خططها وجهودها والامتثال لأعلى معايير وإجراءات مراقبة الجودة المخصصة لمجموعتها الواسعة من المنتجات الغذائية الطازجة والمجمدة المتوفرة في متاجرها الـ 36 في مصر.

وانطلاقًا من إيمانها وإدراكها لأهمية دعم وتمكين المزارعين المحليين وسلسلة الموردين، تواصل كارفور تعزيز استدامة سلسلة التوريد الخاصة بها والحفاظ على ممارسات سلامة الأغذية انطلاقاً من المصدر، بما يتماشى مع الأولويات الرئيسة التي حددتها الحكومة. وفي إطار التزامها بالتميّز، تسعى كارفور باستمرار إلى تحسين برامج الفحوصات والاختبارات الروتينية للأطعمة الطازجة والسلع الاستهلاكية والمعايير الصحية لضمان إجراء الفحوصات بوتيرة منتظمة، وذلك من خلال مختبرات معتمدة من طرف ثالث، حيث تنفذ ما يصل إلى 30,000 تحليل مخبري سنويًا، إلى جانب 1,000 عملية تدقيق خارجية للمتاجر، و800 عملية تدقيق للموردين سنويًا.

قال فيليب بيجييون، المدير الإقليمي لشركة "ماجد الفطيم للتجزئة" في مصر: "نؤمن في كارفور بأهمية الدور الذي نقوم به، وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا فيما يتعلق بوضع وتنفيذ أفضل ممارسات سلامة الأغذية بما يضمن سلامة وصحة عملائنا. وبناءً على ذلك، نحن ندرك أن صحة عملائنا ورضاهم يعتمدان على الاهتمام والرعاية التي نوليها لكل جانب من جوانب عملياتنا. وسنواصل اعتماد استراتيجيات متسقة تتيح لنا التعامل بالشكل الصحيح والسليم مع المنتجات الغذائية وتخزينها ومعالجتها وتوزيعها، لا سيما فيما يتعلق الأطعمة التي تفسد بسهولة، مثل اللحوم النيئة والمأكولات البحرية والفواكه الطازجة ومنتجات الألبان".

ولضمان الشحن الآمن، تتعاون كارفور مع موردين موثوقين وتعتمد خدمات لوجستية عالية الجودة لضمان توصيل المنتجات الطازجة والمحفوظة بأفضل حال لعملائها. بالإضافة إلى اعتماد ضوابط عالية لدرجات الحرارة وأنظمة تتبع فعالة للحد من مخاطر التلوث وضمان حصول العملاء على منتجات طازجة وآمنة.

علاوة على ذلك، يُعد التخزين والعرض السليم للمنتجات جزءاً لا يتجزأ من إجراءات سلامة الأغذية الطازجة بمجرد وصولها إلى المتجر. وتوفر كارفور أنظمة التبريد التي يتم صيانتها بشكلٍ جيد، إلى جانب مراقبة درجات الحرارة بانتظام والتناوب السليم للمواد القابلة للتلف للحد من مخاطر نمو البكتيريا.

وانطلاقاً من مكانتها الرائدة في قطاع التجزئة في المنطقة، تحرص كارفور بشكل مستمر على نشر وتعزيز مستويات الوعي حول الاستدامة وأهمية الأغذية الطازجة. كما تجدر الإشارة إلى أن البروتوكولات المتبعة للحد من هدر الطعام ليست مخصصة فقط للحفاظ على البيئة، ولكن من شأنها أن تسهم في تعزيز وكسب ثقة العملاء وولائهم.