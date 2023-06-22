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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

المشدد 15 سنة للمتهمين بتلقي الرشوة ووضعهم تحت المراقبة

محكمة أرشيفية
محكمة أرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامهم بتلقى رشوة، وتغريمهم مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه، والحرمان من كافة الحقوق والمزايا.

كما قضت المحكمة بعزل المتهمة الأولى من وظيفتها الأميرية، ووضع المحكوم عليهما تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد و باهر بهاء الدين صادق وأمانة سر محمد طه.

التوسط في طلب رشوة لموظفة عمومية

كشف أمر الاحالة قيام المتهمة الأولى بصفتها موظفة عمومية، بطلب وأخذ عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفتها، بأن طلبت أربعمائة ألف جنيه وخمسة في المائة من قيمة الحكم الصادر بالتعويض والغرامة في الدعوي رقم ٦٢٠١ لسنة ٢٠٢١ مدني كلي القاهرة الجديدة،  على سبيل الرشوة من الشاهد الأول بواسطة المتهمين الثاني والثالث، أخذت منهم مائة وخمسين ألف جنيه.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهمين الثاني سائق أجرة والمتهم  الثالث موظف بالتوسط في طلب رشوة لموظفة عمومية لأداء عمل من أعمال وظيفتها، بأن توسطا في طلب وأخذ عطية الرشوة موضوع الاتهام.

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