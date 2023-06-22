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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وزيرة البيئة تشهد أولى جلسات تحليل سلوك القروش بالبحر الأحمر

وزيرة البيئة تشهد
وزيرة البيئة تشهد أولى جلسات تحليل سلوك القروش بالبحر الأحمر

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة اليوم أولى جلسات التدريب العملى، لفريق عمل قطاع حماية الطبيعة  لدراسة سلوكيات أسماك القروش على السواحل المصرية للبحر الأحمر، والتي تعد الأولى من نوعها فى البحر الأحمر بأكمله بالغردقة وتمتد على مدار يومين تحت إشراف الدكتورة جوليا سبات الخبيرة دولية والمتخصصة بهذا المجال.

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وزارة البيئة تُحلل سلوك أسماك القرش في البحر الأحمر (فيديو)

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أبرز الحضور 

ويأتي ذلك بمشاركة الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وكل المتخصصين بالبيئة البحرية بقطاع حماية الطبيعة التابع للوزارة وكذلك ممثلين عن الجهات البحثية والعلمية بمصر. 

وزيرة البيئة تشهد أولى جلسات تحليل سلوك القروش بالبحر الأحمر 

حماية الطبيعة 

وأكدت فؤاد، أن الدورة تهدف إلى تدريب فريق عمل قطاع حماية الطبيعة على كيفية تركيب أجهزة الرصد والحساسات لرصد سلوك القرش، والتى تستهدف ثلاثة أنواع من أسماك القرش والمسئولة عن جميع الحوادث المسجلة بالبحر الأحمر خلال السنوات الأخيرة طبقا للإحصائيات المحلية والدولية، وكيفية استخدامها وتركيبها بالأسلوب الأمثل والآمن للفريق والقروش على حد سواء، وذلك بغرض التعرف على سلوكيات الأنواع المستهدفة وأسباب تغير تلك السلوكيات على مدار مختلف الفصول، وتقييم لحالة أعداد وتنوع أحجام أسماك القروش فى محيط مدينة الغردقة وكذلك تحديد معامل الخطورة والإجراءات الاحترازية المطلوبة خلال هذه الفترة من العام، بالإضافة إلى تحديد الجنس والفحص الظاهري للقروش. 

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة تشهد أولى جلسات تحليل سلوك القروش بالبحر الأحمر 

السواحل المصرية 

 وبالأمس، أعلنت وزيرة البيئة، عن بدء المرحلة التحضيرية لدراسة سلوكيات أسماك القروش على السواحل المصرية للبحر الأحمر، تمتد لمدة تصل إلى ١٨ شهرًا على ثلاث مراحل، حيث تعتبر المرحلة الأولى مرحلة تمهيدية لجمع البيانات عن الحوادث السابقة وتحليل الوضع الراهن والقيام بتصنيع الحساسات بحيث تلائم الوضع الوطنى، وسيتم خلال المرحلة الثانية تركيب الحساسات وستتطلب بضعة أشهر لرصد سلوك الأنواع المختلفة من القروش المستهدفة، كما تتضمن المرحلة الثالثة تحليل البيانات التى تم جمعها من قبل الحساسات على فترات زمنية مختلفة.

وزيرة البيئة تشهد أولى جلسات تحليل سلوك القروش بالبحر الأحمر 
وزيرة البيئة تشهد أولى جلسات تحليل سلوك القروش بالبحر الأحمر 
وزيرة البيئة تشهد أولى جلسات تحليل سلوك القروش بالبحر الأحمر 

 

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