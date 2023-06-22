نيفين الكيلانى: جائزة سفراء الثقافة تؤكد تفوق أطفال مصر الإبداعي بجميع المجالات

هنأت أطفال القومي للطفل للفوز بالجائزة

هنأت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الطفلتين حبيبة إبراهيم (١٦ عامًا)، الفائزة في مسابقة "سفراء الثقافة الصغار العالمية للصين"، بأعمال الرسم الصيني التقليدي، بعد منافستها القوية مع متسابقين من ٤١ دولة، وجنى إسماعيل (١٦ عامًا)، التي حصلت على الجائزة التشجيعية للمسابقة ذاتها، حيث تسلمتا الجوائز في سفارة الصين بالزمالك.

قالت وزيرة الثقافة: "إن الجائزة تؤكد تفوق أطفال مصر في كافة المجالات، كما أنها تُمثل أحد أوجه التعاون الثقافي النشط مع الجانب الصيني في كافة المجالات الإبداعية.

وأكدت نيفين الكيلاني، أن وزارة الثقافة سوف تستمر في تقديم الدعم والرعاية للفائزتين، لدعمهما لاستمرار تفوقهما، وتنفيذًا لأحد محاور استراتيجية عمل الوزارة الهادفة إلى اكتشاف ودعم ورعاية الموهوبين من البراعم والنشء والشباب في كافة مجالات الفنون والآداب.

وتأتي مشاركة الطفلتين من أبناء المركز القومي لثقافة الطفل، التابع للمجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، وبالتنسيق مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، برئاسة الدكتورة إيمان نجم، في إطار تعزيز التواصل والتفاهم، وكتابة فصل جديد من الصداقة بين الشباب في جميع أنحاء العالم.

وقال الكاتب محمد عبد الحافظ، رئيس المركز: "إن صندوق "سونغ تشينغ لينغ" للتبادل الثقافي وعلوم التكنولوجيا للشباب في الصين، يقوم بدعم من هيئة التبادل والتعاون الدولي بوزارة الثقافة والسياحة لجمهورية الصين الشعبية، وبالتعاون مع المراكز الثقافية الصينية في الخارج، بمنح جائزة لقب "السفير الثقافي الصغير للصين"، وهذا العام حصل على الجائزة طفلة من أبناء المركز القومي لثقافة الطفل، وإدارة المواهب و التعليم الذكي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة".

وأضاف أن أبناء المركز القومي لثقافة الطفل، قد حصدوا هذه الجائزة، وجوائز أخرى على مدار عامين، حيث فاز من قبل الطالب ساجد أحمد، بجائزة "سفير الثقافة بالصين" في مجال الشعر، وفاز الطالب عبد الرحمن محمد ماهر، بجائزة عن مسرحية "دار الجد عدنان"، عن جائزة "نادي القصة الصيني"، والتي قام المركز بطباعتها ضمن سلسلة "من طفل لطفل"، وأقام المركز معرض "مصر في عيون أطفال الصين"، فى زيارة وزير الثقافة والسياحة الصيني الأخيرة للمجلس الأعلى للثقافة.