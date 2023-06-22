ماكرون: نريد إرساء ميثاق يُقاوم الفقر (ِشاهد)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إننا نريد اليوم إرساء ميثاق جديد يقاوم الفقر في العالم، تستفيد منه كل الشعوب التي تتأثر بالتغيرات المناخية، القمة ستكون بها أجندة واضحة نوضح بها للعالم أهدافنا والموضوعات التي سيتم مناقشتها.

نعمل اليوم من أجل الوصول إلى أهداف صالحة لنا

وأضاف “ماكرون” خلال كلمته في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، أنه فيما يتعلق بحماية البيئة، لدينا عدة تحديات تتصاعد، ولدينا إجراءات أخرى في هذا الصدد مثل قمة المناخ الـ28 بالإمارات وقمة مجموعة الـ 20، ونعمل اليوم من أجل الوصول إلى أهداف صالحة لنا، وعلى الرغم من كل ما حققناه من أجل الحفاظ على التنوع الإحيائي نعرف أن هناك مخاطر وكوارث طبيعية.

العالم يعاني من عدة صدمات

وتابع الرئيس الفرنسي: “العالم يعاني من عدة صدمات، وجائحة كورونا عززت من كل هذه الصعوبات وكان هناك تعافي عالمي، فضلا عن الأزمة الروسية الأوكرانية وغيرها من الأزمات التي زعزعت الاستقرار، وأدت إلى العالم المتصدع الذي نعيش فيه اليوم”.