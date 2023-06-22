حصول محطتى مياه الشرب بسوهاج على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM

حصلت محطة مياه الاحايوة المطورة بأخميم والتى تبلغ طاقتها التصميمية 90 لتر لكل ثانية، ومحطة مياه الصوامعة المدمجة والتى تبلغ طاقتها التصميمة 90 لتر لكل ثانية على الشهادة العالمية "الإدارة الفنية المستدامة TSM" بدون ملاحظات، والتي تم منحها بعد تفقد المفتشين المعتمدين وتأكدهم من تطبيق وتوافق جميع مراحل تنقية مياه الشرب.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، أن الحصول على تلك الشهادة يتطلب توافر مجموعة من المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة لمرفق تنقية مياه الشرب والصرف الصحي وتشمل هذه المتطلبات مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل والصيانة ومعايير المراقبة وضبط الجودة وإجراءات السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية.

هناك خطة طموحة لحصول جميع المحطات السطحية الكبرى على تلك الشهادة الدولية

وأشار المهندس حسام الدين طه مدير الإدارة الفنية المستدامة، أنه حصلت 12 محطات مياه شرب على تلك الشهادة والتى تبلغ انتاجيتها 364 الف متر مكعب يوم بنسبة 68 % من المياه السطحية كما حصلت 5 محطات صرف صحى على تلك الشهادة والتى تبلغ طاقتها 135224 متر مكعب لكل يوم تمثل 54% من اجمالى مياه الصرف الصحى وأن هناك خطة طموحة لحصول جميع المحطات السطحية الكبرى ومحطات معالجة الصرف الصحي على تلك الشهادة الدولية لتحقيق أفضل الخدمات للمواطن السوهاجى.

ووجه رئيس مياه سوهاج، الشكر للمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والدكتور احمد معوض نائب رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وكذلك القائمين على منظومة TSM بالشركة القابضة للدعم المستمر لتاهيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج.

يذكر أن شركة المياه بمحافظة سوهاج قد شهدت في وقت سابق بدأت أعمال التشغيل التجريبي لمشروع صرف صحي قرية الحسنة بمركز طما بمحافظة سوهاج، المستهدفة بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، والمنفذ بإشراف الهيئة القومية للمياه، بتكلفة إجمالية وصلت 30 مليون جنيه، وفقًا لبيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي، للمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو والمنتدب بالشركة.