750 مليون شخص لا يسدون جوعهم "شاهد"

قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إنه يوجد في عام 2023 أكثر من 750 مليون شخص لا يسدون جوعهم، وهناك عشرات الملايين من الناس ينزلقون نحو الفقر المدقع.

اقرأ أيضًا.. ماكرون: على كل بلد اختيار الطريق المناسب لها لمواجهة التغيرات المناخية



جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية زادتا الوضع سوءًا:

أضاف “جوتيريش”، خلال كلمته بقمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بفرنسا، بحضور الرئيس السيسي، اليوم الخميس، أن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية زادتا الوضع سوءًا، والدول الغنية تمكنت من إيجاد سيولة لإعادة إطلاق عجلة اقتصادها، ولكن الدول النامية تفتقر لهذا الأمر.

النظام المالي الدولي فى أزمة:

ونوه إلى أن الجمود ليس خيارًا متاحًا، والنظام المالي الدولي فى أزمة، مضيفًا: “وصلنا فى منتصف الطريق لبرنامج 2030، ولكن أهداف التنمية المستدامة تبتعد يومًا بعد يوم، حتى الأهداف الأساسية لمكافحة الجوع والفقر تبتعد”.

وشدد أنه يجب على الدول النامية مواجهة كلفة قروض 8 مرات أكثر من كلفة ديون الدول المتقدمة، منوهًا إلى أن هناك العديد من الزعماء الذين يواجهون خطرًا مميتا، إما فى أزمة الدين، أو فى سد احتياجات أساسية لشعوبهم.