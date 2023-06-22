صندوق الاستثمارات العامة.. رابط التقديم في برنامج تطوير الخريجين

تصدر صندوق الاستثمارت العامة محرك البحث العالمي "جوجل" خلال الساعات الماضية، عقب إعلانه عن بدء التقديم (رجال / نساء) في (برنامج تطوير الخريجين)، الذي يهدف إلى جذب وتطوير أفضل الكفاءات الوطنية.

ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة من بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم بعد تأسيسه في عام 1971، إذ يحتل المركز الخامس بإجمالي أصول تقدر بـ 727 مليار دولار، بحلول نهاية ابريل 2023.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة عن موعد التقديم والذي بدأ أمس الأربعاء بتاريخ 1444/12/03هـ الموافق 2023/06/21م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/01/23هـ الموافق 2023/08/10م، وذلك من خلال الرابط التالي:

https://survey.pif.gov.sa/surveys/ced7295d-6f3a-47aa-b1f1-bae24ce9b4ee

التخصصات المطلوبة:

- المحاسبة.

- علوم التأمين.

- الإعلان.

- هندسة الطيران والفضاء.

- الرياضيات التطبيقية.

- اللغة العربية.

- العمارة.

- الفنون

- الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

- هندسة السيارات.

- الطيران.

- إدارة عمليات الطيران.

- تقنية الطيران.

- الخدمات المصرفية والمالية.

- إدارة الأعمال.

- الإدارة العامة.

- تحليل الأعمال.

- اتصالات الأعمال.

- تعليم الأعمال.

- طرق الكمية في الأعمال والإدارة.

- اقتصاديات الأعمال والإدارة.

- التعليم التقني المهني.

- الهندسة الكيمياء.

- الفيزياء الكيميائية.

- الكيمياء.

- الهندسة مدنية.

- تقنية الهندسة المدنية.

- علم النفس التعليمي.

- الاتصالات.

- تقنية الاتصالات.

- دعم تنظيم المجتمع.

- علوم الحاسب.

- هندسة الحاسب.

- تقنية هندسة الحاسب.

- رسومات الحاسوب.

- شبكات الحاسوب والاتصالات.

- البرمجيات.

- تطبيقات البرمجيات ووسائط الإعلام.

- إدارة أنظمة الحاسوب.

- تحليل أنظمة الحاسوب.

- هندسة الإنشاءات.

- إدارة الإنشاءات.

- تقنية الإنشاءات.

- اقتصاديات الأسرة والمستهلك.

- الإرشاد النفسي.

- الكتابة الإبداعية.

- العدالة الجنائية.

- علوم الجريمة.

- تعليم المناهج والتعليم.

- تقنية إدارة البيانات.

- معالجة البيانات.

- علوم البيانات.

- تصميم الاتصالات البصرية.

- علم النفس التطوري.

- الاتصالات الرقمية.

- تقنية الرسم الفني.

- الرسم.

- البيئة.

مميزات التقديم في برنامج تطوير الخريجين:

ويعتبر من أهم المميزات التي يمنحها صندوق الاستثمارت العامة للمتقدمين هي تدريب عالمي المستوى، فرصة التعلم والعمل جنبًا إلى جنب مع قادة وخبراء الصندوق، شهادة إكمال، مكافأة شهرية، تأمين طبي، إجازة مدفوعة الأجر.