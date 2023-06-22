تفاصيل حفل ماجد المهندس في عيد الأضحى

يستعد المطرب ماجد المهندس، لاحياء حفلاً غنائيًا في تركيا، يوم 1 يوليو بمناسبة عيد الأضحى.

ومن المقرر أن يقدم المطرب ماجد المهندس، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغنياته، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

آخر أعمال المطرب ماجد المهندس

وكان طرح المطرب ماجد المهندس، مؤخرًا أغنية بعنوان "يا عيوني" على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

ويتعاون في هذه الأغنية مع فريق عمل أغنيته التي طرحها مؤخرًا بعنوان "لندن" وحققت نجاحًا من حيث المشاهدات، حيث إن الأغنية من كلمات برقان وألحان فهد الناصر وتوزيع سيروس.

وتقول كلمات الأغنية :-

لك بيت في قلبي وبيت بعيوني

وانتي لي الر ّيه و كلّي ترى لك

تطرين في حلمي ياشمعة شجوني

و افز من نومي وادور "خيالج"

ياللي ان طريتي فزت نجوم كوني

والصبح شمسه اشرقت من جمالك

في كل حزه ماتخيب ظنوني

لنج وفا عمري ومحدن بدالك

يا جامعه كل الوصايف بكوني

هذا الهوا وهذي المحبه منالك

انتي اطلبي واتدللي يا شجوني

احلى دلال العز يصبح حلالك