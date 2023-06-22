ماكرون: مكافحة الفقر والتغير المناخي على رأس أولويات قمة باريس (فيديو)

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إلى التوافق على نظام مالي عالمي جديد، مؤكدًا أن النظام المالي الحالي هو نتيجة توافق حصل في الماضي، وهو نظام كنا في حاجة إليه، ولكنه لم يعد متسقًا مع أهدافنا اليوم.

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جائحة كورونا والحرب الروسية جعل من الملحّ أكثر التوصل إلى نظام مالي عالمي جديد

وقال "ماكرون"، في كلمته أمام قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" بباريس، المذاع على قناة “إكسترا نيوز” اليوم الخميس، إن جائحة كورونا وما تلاها من تعافٍ غير منظم، والتغير المناخي والحرب الروسية في أوكرانيا جعل من الملحّ أكثر التوصل إلى نظام مالي عالمي جديد، لمكافحة التغير المناخي والفقر.

نبذل العديد من الجهود لتحسين الأسس المالية

وأضاف أن هذه العوامل أضافت إلى انعدام الاستقرار في عالمنا، والميثاق الدولي يستهدف حشد الأموال لحل قضايا عديدة، ونبذل العديد من الجهود لتحسين الأسس المالية، وعلى المؤسسات المالية تمويل الدول التي تحتاج إلى أموال.

وأشار إلى أن العالم بحاجة إلى مزيد من مساعدة القطاع الخاص، ونستهدف تعبئة إقليمية وإعادة إصلاح البنى التحتية، ويجب التصدي لتحديات الفقر في العالم من خلال التضامن الدولي، والميثاق الدولي الجديد يجب أن يحترم سيادة الدول، والتحديات البيئية تتصاعد على مستوى العالم.