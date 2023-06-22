انطلاق منافسات الفرق ببطولة إفريقيا للسلاح بصالات حسن مصطفى

شهد اليوم الخميس انطلاق منافسات الفرق ببطولة إفريقيا للسلاح المقامة خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتقام اليوم منافسات الفرق لكل من سلاح سيف المبارزة رجال وسلاح الشيش سيدات بالإضافة إلى فريق سلاح السيف رجال بداية من ربع النهائي وحتى المباراة النهائية.

وتضم قائمة منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة رجال كل من محمد السيد وأحمد السيد ومحمد ياسين وأحمد السكري، فيما تضم قائمة منتخب سلاح الشيش سيدات كل من يارا الشرقاوي ونورا منير ونهى هاني وملك حمزة.

أما على صعيد فريق سلاح السيف رجال، فيشارك كل من زياد السيسي ومحمد عامر ومدحت معتز بالإضافة إلى أدهم معتز.

ويفتتح منتخب مصر لسيف المبارزة رجال مبارياته اليوم بمواجهة الفائز من مباراة الجزائر والسنغال في نصف نهائي البطولة بينما سيخوض منتخب مصر لسلاح الشيش سيدات مباراته بنصف النهائي أمام الفائز من مباراة جنوب إفريقيا وكوت ديفوار.

أما منتخب سلاح السيف رجال فسيواجه في نصف النهائي الفائز من مواجهة المغرب ضد السنغال في ربع النهائي.

ويضم جهاز سلاح الشيش كلًا من مصطفى نهاد وماهر حمزة وفاليريو اسبرومتني، فيما يتكون جهاز سلاح السيف من جمال عبداللطيف ومحمود جندية وفينسان انستيت بينما يضم جهاز سلاح سيف المبارزة كل من سيد سامي وسامح مجدي.

وتقام البطولة بمشاركة 21 دولة إفريقية حيث حرصت الدول على التواجد من أجل حصد النقاط الهامة من أجل التأهل لأولمبياد باريس 2024.

في سياق متصل شهدت الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس انطلاق منافسات اليوم الثاني من النسخة الـ 18 من بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف المقامة خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو الجاري على حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي.

وتضم مسابقات اليوم، سباق 100م غوص باستخدام أسطوانات الهواء بنات بمشاركة سلمى سعد سويلم ورودينا شريف سالم، وفي سباق 100م غوص باستخدام أسطوانات الهواء أولاد يتواجد الثنائي طارق حسن السيد وعمار أحمد واصف.

وسباق 200م مونو ناشئات ويشارك من مصر منة الله محمد ظريف وريناد تامر المرسي، وفي نفس السابق للناشئين يتواجد عمر محمود رمضان وأحمد محمد عوض.