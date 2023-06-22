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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

لعدم إجادته السباحة.. مصرع شاب غرقا بمياه بحر مويس بالشرقية

مصرع شاب غرقا
مصرع شاب غرقا

لقى شاب مصرعه غرقا أثناء الاستحمام بمياه بحر مويس بدائرة مركز كفر صقر، وتم انتشال الجثمان بمعرفة رجال الإنقاذ النهرى، ونقله إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى كفر صقر  المركزي، بوصول "جمال. أ. ع" 19 عاما مقيم  نطاق دائرة مركز شرطة كفر صقر، جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبى من قبل مفتش الصحة تبين أن الوفاة حدثت نتيجة اسكفسيا الغرق، وتبين بأنه أثناء قيام الشاب بالاستحمام بمياه بحر مويس، غرق لعدم إجادته السباحة.

 تم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن، وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وملابساتها.

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