إسرائيل على صفيح ساخن بعد قصف جنين

إسرائيل.. في سابقة لم تحدث من قبل، فقد اعتقلت إسرائيل أول أمس ثلاثة من جنودها بعد تعبيرهم عن دعمهم لجنين والقضية الفلسطينية وازدرائهم لبلدهم، في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بعد العملية التي شنها الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

الجيش الاسرائيلي

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة على تويتر"في أعقاب التصريحات غير الملائمة والمرفوضة لجنود من جيش الدفاع في فيديو نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تم توقيف الجنود وفتح تحقيق من قبل الشرطة العسكرية، على أن يتم عرض نتائجه على النيابة العسكرية لفحصها".

كما استهدفت أيضًا مساء الأربعاء طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ على الأقل مركبة شمالي جنين ما أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين كانوا على متنها.

ولفت جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى"اغتيال أعضاء خلية فلسطينية بقصف من الجو عن طريق طائرة مسيرة شمال جنين، مشيرًا إلى أن الخلية المستهدفة خرجت من مخيم جنين وبمجرد إطلاقها النار على حاجز الجلمة تم قصفها من الجو.

اعتبرت "سرايا القدس" الفلسطينية، في بيانها أن تنفيذ إسرائيل عملية اغتيال بطائرة مسيرة، راح ضحيتها 3 من مقاتليها "لن تنال من العزيمة"، متوعدة برد "قوي".

وقالت "سرايا القدس - كتيبة جنين"تمضي قوافل الشهداء، ويتقدم الرجال لمقارعة المحتل غير آبهين بمن عاداهم، أو خذلهم، متوكلين على الله، وآخذين بأسباب النصر، ويقدمون أرواحهم ودماءهم رخيصة في سبيل الله، ومهرًا للحرية للدفاع عن كرامة وعزة هذا الشعب العظيم".