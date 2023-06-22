عاجل
أهداف قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بفرنسا (ِشاهد) الداخلية تطلق مبادرة "كلنا واحد"احتفالًا بذكرى 30 يونيو يوفنتوس يُعلن رحيل دي ماريا ونهاية رحلته مع النادي ماكرون: مكافحة الفقر والتغير المناخي على رأس أولويات قمة باريس (فيديو) عيد الأضحى 2023.. موعد الصلاة في جميع محافظات مصر
الخميس 22 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

إسرائيل على صفيح ساخن بعد قصف جنين

قوات جيش الاحتلال
قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي

إسرائيل.. في سابقة لم تحدث من قبل، فقد اعتقلت إسرائيل أول أمس ثلاثة من جنودها بعد تعبيرهم عن دعمهم لجنين والقضية الفلسطينية وازدرائهم لبلدهم، في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بعد العملية التي شنها الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

txt

أول رد من “سرايا القدس” على اغتيال إسرائيل 3 فلسطينيين

txt

محمد بودية.. الشبح الذي أصاب إسرائيل بالرعب وتعاونت أجهزة أوروبية لاغتياله

الجيش الاسرائيلي

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة على تويتر"في أعقاب التصريحات غير الملائمة والمرفوضة لجنود من جيش الدفاع في فيديو نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تم توقيف الجنود وفتح تحقيق من قبل الشرطة العسكرية، على أن يتم عرض نتائجه على النيابة العسكرية لفحصها".

كما استهدفت أيضًا مساء الأربعاء طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ على الأقل مركبة شمالي جنين ما أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين كانوا على متنها.

ولفت جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى"اغتيال أعضاء خلية فلسطينية بقصف من الجو عن طريق طائرة مسيرة شمال جنين، مشيرًا إلى أن الخلية المستهدفة خرجت من مخيم جنين وبمجرد إطلاقها النار على حاجز الجلمة تم قصفها من الجو.

اعتبرت "سرايا القدس" الفلسطينية، في بيانها أن تنفيذ إسرائيل عملية اغتيال بطائرة مسيرة، راح ضحيتها 3 من مقاتليها "لن تنال من العزيمة"، متوعدة برد "قوي".

وقالت "سرايا القدس - كتيبة جنين"تمضي قوافل الشهداء، ويتقدم الرجال لمقارعة المحتل غير آبهين بمن عاداهم، أو خذلهم، متوكلين على الله، وآخذين بأسباب النصر، ويقدمون أرواحهم ودماءهم رخيصة في سبيل الله، ومهرًا للحرية للدفاع عن كرامة وعزة هذا الشعب العظيم".

مواد متعلقة

إسرائيل تجر المنطقة إلى حرب دموية (فيديو)

القدس تحتاج دعما إعلاميا لكشف أكاذيب إسرائيل

إيران تعيد بوصلة العرب نحو القضية الفلسطنية وتهدد أمن إسرائيل

تظاهرات تجوب إسرائيل ضد حكومة بنيامين نتانياهو

أمريكا تدعم إسرائيل وتتعهد بمنع إيران من امتلاك النووي

إسرائيل تراقب ٤ دول عربية بالبالون وتستعد لمواجهة إيران وحزب الله
الجريدة الورقية