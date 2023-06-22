العثور على جثمان فتاة مجهولة الهوية بمياه ترعة الإسماعيلية

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الشرقية، جثمان فتاة مجهولة الهوية، من مياه ترعة الإسماعيلية بنطاق مركز شرطة أبوحماد، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا من الأهالى بمركز أبو حماد، بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة الاسماعيلية طريق بلبيس أبو حماد، أمام كوبرى واصف.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوحماد، إلى موقع البلاغ، وتم انتشال الجثمان بمعرفة رجال الإنقاذ النهرى.

وبالفحص، تبين أن الجثمان لـ "فتاة" فى منتصف العقد الثالث من العمر مجهولة الهوية، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى بمدينة الزقازيق، تحت تصرف النيابة العامة، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها لبيان وجود شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه، وتحديد هوية الفتاة.