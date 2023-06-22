IBM توفر برمجيات للتعليق وتحليل المباريات اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة IBM (NYSE: IBM) ونادي عموم إنجلترا (All England Lawn Tennis Club) عن تطبيق جديد سيتم إطلاقه في بطولة هذا العام لمنح مشجعي ويمبلدون تجربة رقمية مميزة.

• سيتم إنتاج تطبيقات جديدة اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي (AI)، وتقنيات IBM watsonx، لإنتاج برنامج للتعليق على أبرز المقاطع الفيديو من مباريات ويمبلدون.

• كما سيتاح لأول مرة في مباريات التنس، تطبيقًا للرسم البياني باستخدام الذكاء الاصطناعي من IBM لعمل الإحصاءات وتقييم كل لاعب خلال القرعة الفردية ومدى قدرته على استكمال المشوار للمباراة النهائية.

ومن المقرر إتاحة تلك الخدمات الرقمية الجديدة للجماهير ضمن باقة رقمية على تطبيق Wimbledon وموقع wimbledon.com. كما يمثل ذلك التعاون بين IBM وWimbledon مما يعد مثالًا لكيفية الاستفادة من التكنولوجيا وإعطاء المشجعين الفرصة للتفاعل مع البطولات بصورة أكبر.

التعليق على المباريات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

سيوفر التطبيق الجديد للتعليق والمعتمد على الذكاء الاصطناعي فرصة للمشجعين لمشاهدة مقاطع المباريات مع التعليق الصوتي للحظات المهمة. كما يمكن تحويل التعليق الصوتي إلى نص مكتوب وتفعيل هذه الخدمة عند الحاجة.

ولقد تم تصميم التطبيق لمنح المشجعين تجربة خاصة لمشاهدة اللحظات الخاصة من المباريات على تطبيق wimbledon. يعد تقديم تلك التقنية خطوة نحو إتاحة التعليقات الصوتية خارج ملاعب Wimbledon's Show.

ولتطوير التطبيق، تعاون خبراء IBM iX، مع زملائهم في تصميم التطبيق من IBM، وكذلك نادي "عموم إنجلترا" للاستفادة من تقنيات watsonx، ومنصة البيانات والذكاء الاصطناعي الخاصة من IBM، لتدريب الذكاء الاصطناعي على لغة التنس الفريدة. كما تم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي المبني على هذه النماذج لإنتاج سرد بصري ومفردات متنوعة تجعل مقاطع الفيديو مفيدة وجذابة.

رسوم بيانية اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي:

كما أطلقت IBM تطبيق جديد هذا العام وهو الرسوم البيانية اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي وهي أول بيانات إحصائية من نوعها في عالم التنس لتقييم مدى قدرة كل لاعب على اجتياز التصفيات والوصول للنهائيات بدءًا من نتائج القرعة الفردية، ومواجهاته ضد الخصوم المحتملين ومدى قدرته على هزيمتهم. تلك التقديرات ستساعد مشجعي التنس على تقدير أوجه الخلل والمفاجآت المحتملة في السحب الفردي، والتي لن تتضح من خلال قراءة تصنيف اللاعبين، كما ستسهم أيضا في إثارة النقاش والتفاعل بين المشجعين.

قال أسامة القصاب، مدير قسم التسويق بنادي "عموم إنجلترا": "نتعاون مع شركائنا في IBM لتزويد مشجعي ويمبلدون، أينما كانوا في العالم، بتجربة رقمية مبتكرة وممتعة و للبطولات. ونقدم هذا العام تطبيقات جديدة من خلال منصاتنا الرقمية حيث نستخدم أحدث تقنيات IBM للذكاء الاصطناعي لمساعدة المعجبين على إتاحة المزيد من الإحصائيات عن اللاعبين خلال القرعة الفردية والوصول للتعليقات عن مجموعة متنوعة من المباريات من خلال مقاطع الفيديو المميزة للمباريات".

قالت مروة عباس مدير عامIBM مصر: "يمثل هذا التعاون فرصة للاستفادة من الحلول التكنولوجية لـ IBM والمستخدمة في التحول الرقمي للشركات في مجال آخر وهو عالم الرياضة والبطولات، حيث تم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لابتكار محتوى متجدد من الرسومات البيانية وخدمة التعليق على المباريات بالإضافة مجموعة أخرى من التطبيقات والتي ستغير من مفهوم متابعة مباريات التنس وتحولها إلى بيئة تفاعلية بين المشجعين وتجربة رقمية ممتعة لكل محبي رياضة التنس وأبطالها".