طلاب جامعة الإسكندرية يمحون أمية 1646 مواطنًا

أشاد الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، بجهود طلاب جامعة الإسكندرية بمحو أمية 1646 مواطناً بدورة إبريل 2023 في 9 محافظات (الإسكندرية / البحيرة / كفر الشيخ / الغربية / مطروح / أسوان / سوهاج / الشرقية / المنوفية).

رئيس جامعة الإسكندرية

وأكد رئيس جامعة الإسكندرية حرص الجامعة على القيام بدورها في خدمة المجتمع وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية والوطنية للجامعة، وتنفيذًا لخطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى 2030، ومن ضمنها التصدى لأخطار الأمية.

طلاب جامعة الإسكندرية يمحون الأمية

وأشار الدكتور محمد أنور عميد كلية التربية، أنه تم فتح 8395 فصلًا فى 9 محافظات لمحو أمية المواطنين، موضحًا أن هذا الإنجاز يأتى تتويجاً لجهود جميع العاملين بالمشروع من الجامعة، وجهود طلابها المشاركين بمحو الأمية، ووجه الشكر لطلاب القطاع التربوي بالجامعة باعتبارهم الشريك الأساسي فى نجاح الجامعة فى الوصول إلى هذا الإنجاز.