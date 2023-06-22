حالة الطقس المتوقعة حتى وقفة عرفات 2023

يحرص الكثير على معرفة طقس الأيام المقبلة وذلك استعدادا لعيد الأضحى المبارك، حيث كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة في الفترة من اليوم الخميس وحتى يوم الثلاثاء المقبل الذي سيوافق وقفة عرفات للعام الهجري 1444.

حالة الطقس يوم عرفات 2023

وأعلنت الأرصاد أنه ستشهد البلاد في يوم عرفات 2023، طقسًا معتدل الحرارة فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلاً عل الأنحاء كافة، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس وقفة عرفات

فيما قدمت هيئة الأرصاد نصحية إلى المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، حيث يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة

حالة الطقس اليوم الخميس

وقد توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري و السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة.

أما عن حالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 والرياح السطحية شمالية غربية.

فيما حذرت الأرصاد الجوية من ارتفاع نسبة الرطوبة الذي يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، عن المعلنة في البيان اليومى.

وقد نصحت المواطنين بالإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، وارتداء غطاء للرأس أثناء الخروج ساعات الذروة في درجات الحرارة، والتواجد في أماكن جيدة التهوية.

طقس اليوم الخميس

درجات الحرارة اليوم الخميس

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 33 22

العاصمة الادارية 33 22

6 اكتوبر 34 21

بنهــــا 33 22

دمنهور 32 21

وادى النطرون 34 20

كفر الشيخ 32 21

المنصورة 33 22

الزقازيق 34 22

شبين الكوم 33 21

طنطا 32 21

دمياط 30 21

بورسعيد 29 22

الإسماعيلية 34 22

السويس 33 21

العريش 30 21

رفح 29 22

رأس سدر 35 20

نخل 34 17

كاترين 31 14

الطور 32 24

طابا 34 23

شرم الشيخ 36 26

الاسكندرية 28 20

العلمين الجديدة 27 20

مطروح 28 21

السلوم 29 18

سيوة 35 20

رأس غارب 36 26

الغردقة 35 25

سفاجا 35 25

مرسى علم 36 26

شلاتين 36 26

حلايب 33 27

أبو رماد 34 27

رأس حدربة 34 28

الفيوم 33 22

بني سويف 33 22

المنيا 34 23

أسيوط 34 22

سوهاج 35 24

قنا 40 28

الأقصر 38 26

أسوان 39 26

الوادى الجديد 37 26

أبوسمبل 39 27